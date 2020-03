Ordonnance de fermeture d’entreprises à Miami-Dade, aide financière offerte – Telemundo Miami (51)

Le maire de Miami-Dade, Carlos Giménez, a ordonné jeudi de fermer tous les parcs et plages du comté, ainsi que les commerces non essentiels, pour tenter de contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Giménez, qui avait déjà ordonné la fermeture des restaurants, a décrété la fermeture de tous les commerces de détail et commerciaux non essentiels à partir de ce jeudi.

Seules les entreprises qui «fournissent de la nourriture, un abri, des services sociaux et d’autres nécessités de la vie aux personnes économiquement défavorisées ou nécessiteuses resteront ouvertes dans le comté».

Et ce fut la décision des autorités du comté de Miami-Dade: fermer tous les commerces de détail non essentiels à partir de neuf heures jeudi. La liste comprend: salons de beauté et salons de coiffure, librairies, casinos, bijouteries, centres commerciaux et magasins non alimentaires.

Pour tenter d’améliorer la situation, le

Le gouvernement fédéral a annoncé des prêts aux petites entreprises, avec des taux de 3,75%

cent et des conditions de paiement allant jusqu’à 30 ans.

Pour obtenir renseignements sur les prêts aux petites entreprises Vous pouvez écrire à l’e-mail: catastrophecustomerservice@sba.gov ou au téléphone: 1-800-659-2955

Le maire de Miami-Dade s’est tenu au courant des options d’aide et est resté en contact avec le sénateur Marco Rubio, qui a fait pression pour l’approbation d’un plan d’aide de 300 millions de dollars pour couvrir les dépenses et maintenir les salaires.

“Laissez cet argent aller à ces gens qui

ils en ont vraiment besoin et aussi des petites entreprises pour pouvoir

pour maintenir pendant cette période assez difficile », a déclaré le maire Giménez.

.