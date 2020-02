Ortega éblouit à Val De Reuil et le haut niveau de Guerrero, Pérez et Gómez à Glasgow | Sports pratiques

Orlando Ortega Il est sorti en grand cette saison, avec une belle victoire aux 60 mètres haies du Val de Reuil, tandis que Jesús Gómez, Esther Guerrero et Marta Pérez ont également concouru à un niveau élevé lors de la réunion de Glasgow.

Ce fut une matinée intense pour athlètes espagnols, qui osent chaque jour sortir et rivaliser avec les meilleurs du monde, ce qui est fondamental pour continuer à grandir.

Le plus important a été l’obstacle Orlando Ortega, qui a gagné gros Val de Reuil Avec une grande marque de 7,55, un résultat fantastique pour un athlète qui cette année a concentré toute sa préparation sur Tokyo 2020 et il fera très peu de piste couverte.

En fait, il ne prévoit de participer à Lievin, puis la Championnat d’Espagne d’Orense, il ne le sera donc pas lors de la prochaine réunion à Madrid, qui aura lieu le vendredi 21 février.

De belles performances à Glasgow

En ce qui concerne les performances des athlètes espagnols sur le Glasgow Indoor World Tour, il y a également eu plusieurs bonnes nouvelles. Jesús Gómez a terminé en troisième position dans un grand 1500 m dans lequel il a battu sa meilleure note personnelle avec 3: 37,22 et n’a été dépassé que par le Kenyan Birgen et le polonais Lewandowski.

Les avantages de Esther Guerrero et Marta Pérez chez les 1500 femmes. Ils ont été respectivement septième et huitième avec 4: 07.47 et 4: 07.88, de sorte qu’ils sont troisième et cinquième de tous les temps.

Et il a également très bien participé Teresa Errandonea Dans les 60 mètres haies, montrant que vous vivez le meilleur moment sportif de votre vie. Il est resté à trois centièmes de sa meilleure marque et est prêt à affronter l’un des événements phares de Madrid Gallur.

