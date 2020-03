Ortega “joue” avec la santé des Nicaraguayens en forçant des marches, auxquelles il n’assiste pas au milieu d’une urgence mondiale

Le régime de Daniel Ortega est pervers et commet une irresponsabilité criminelle contre les employés de l’État, en les obligeant à partir, alors que le monde se bat actuellement pour empêcher la propagation du coronavirus, qui en Amérique centrale affecte déjà 73 personnes, ont estimé les analystes ce samedi. après la dictature, malgré les critiques, a effectué une promenade à Managua.

L’Alliance civique elle-même a qualifié le régime d’Ortega d ‘«irresponsable» d’avoir forcé les fonctionnaires et leurs familles à participer à cette marche, exposant leur vie à des risques, ce qui va à l’encontre de ce qui est établi par la loi sur la santé publique.

L’Alliance a rappelé que les articles 21, 22 et 23 de la loi sur la santé publique établissent que la santé publique est un droit de chaque citoyen et qu’il incombe à l’État de protéger les Nicaraguayens.

“Nous appelons le régime à ne pas appeler à des marches publiques ou à des foules de gens, qui est l’une des principales sources de contagion. Forcer les fonctionnaires et leurs familles à partir est un acte d’irresponsabilité, et les exposer sans aucun doute à un danger “, a déclaré l’Alliance dans un communiqué.

Pour Dora María Téllez, ancienne ministre de la Santé et guérilla sandiniste, et Mario Sánchez, chercheur social, les actions du régime ne font que montrer “l’irresponsabilité criminelle” et le manque de “sensibilisation aux risques” face à la menace de cette pandémie qui la met en danger Société nicaraguayenne.

“C’est une irresponsabilité criminelle (parce que) la personne est exposée à des problèmes de santé, à être victime de la convoitise19, parce que nous devons supposer que le virus circule déjà au Nicaragua, qu’elle n’a pas trouvé que c’était une autre discussion, mais le Nicaragua n’est pas recouvert d’un dôme de verre “, a déclaré Tellez.

«C’est une décision politique erronée et irresponsable car il n’y a pas eu de processus de développement de campagne, de plan ou de protocole pour les différentes salles publiques. C’est une situation contre-productive, pas adéquate. Il n’y a pas de prise de conscience du risque », a pour sa part déclaré Sánchez.

Ortega est perverse

L’ancien ministre de la Santé a qualifié l’action du régime de “perverse”, utilisant des fonctionnaires, le faisant chanter pour avoir perdu son emploi et des fanatiques pour ses activités politiques. “Avec l’ignorance des fanatiques ce qui va être fait, mais c’est ce que les institutions sont là pour leur expliquer, mais si l’institution est chargée de dire que rien ne se passe, nous parlons d’irresponsabilité criminelle”, a-t-il ajouté.

Au niveau de l’Amérique centrale, seuls le Nicaragua et El Salvador n’ont pas encore signalé de cas de coronavirus, mais contrairement au régime d’Ortega, le gouvernement de Nayib Bukele a interdit la foule de plus de 75 personnes, a ordonné la fermeture des bars et des clubs pendant les 14 prochains jours a décrété une alerte rouge et une mise en quarantaine pour les personnes âgées, principales victimes du coronavirus.

Cependant, la dictature d’Ortega a annoncé pour ce week-end la réalisation de 2 800 activités dont des activités religieuses, sportives, récréatives, culturelles, gastronomiques et touristiques à l’échelle nationale. “Plus de 2 800 activités se déroulent dans tout le pays et la bonne vie, la vie du peuple nicaraguayen qui sait invoquer Dieu pour accroître l’espérance, nous encourager, nous encourager chaque jour à venir”, a déclaré Rosario Murillo.

Cependant, ni Ortega ni sa famille ne participent à de telles marches ou activités à travers le pays, ceux qui restent confinés chez eux, tandis que les fans et les travailleurs sont exposés au risque.

Plus de vulnérabilité pour les Nicaraguayens

Pour l’ancien ministre de la Santé, le régime n’a pas agi au niveau que la situation exige et cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur les Nicaraguayens. “Nous parlons d’une pandémie, où des milliers de personnes meurent et des centaines de milliers tombent malades, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une situation extrêmement grave”, a déclaré Tellez.

La convoitise 19 tue le Nicaragua, car jusqu’à ce samedi au moins 73 personnes touchées étaient enregistrées au niveau de l’Amérique centrale, le Panama et le Costa Rica étant les pays les plus touchés. Au total, il y a eu 151 767 personnes infectées et 5 764 décès dans le monde.

Sánchez a souligné que tant que le régime n’agit pas “sérieusement” et n’offre “des garanties et une protection” aux Nicaraguayens, plus de panique peut être générée parce que les gens se sentent vulnérables à la situation.

«C’est un problème grave (mais) il est traité avec une approche simpliste face à une situation difficile. En soi, le système (de santé) est fragile, la société est fragile, je pense plutôt qu’il est nécessaire de préparer une certaine capacité de résilience au système de prévention et de sensibiliser “, a expliqué Sánchez.

Tellez a décrit la situation actuelle dans le pays comme “une bombe à retardement”, notant que ne pas prendre des mesures concrètes entraînerait des conséquences plus graves pour le pays.

«Une pandémie fait face à des actions, nous ne jouons pas à un jeu vidéo ici, c’est une chose réelle qui a des conséquences énormes pour l’humanité et qui peut avoir des conséquences plus graves et que dans des pays comme le Nicaragua où il y a une population de personnes âgées , dans des conditions de marginalité, avec des maladies chroniques, la pauvreté, qu’il y a des enfants mal nourris, des problèmes d’hygiène, un surpeuplement, c’est-à-dire que vous parlez d’une bombe “, a-t-il dit.