Antequera (Málaga), 22 février (EFE). Le secrétaire général de Vox et député national, Javier Ortega Smith, a déclaré samedi que “nous ne sommes pas venus en politique pour nous servir mais pour servir, et avec nos efforts pour élever le peuple espagnol et l’unité espagnole”.

Ortega Smith, qui a participé à un événement Vox à Antequera (Málaga), a souligné que la “recette” d’un bon gouvernement consiste entre autres à baisser les impôts et à assurer la sécurité des citoyens.