La numéro un japonaise du tennis, Naomi Osaka, la dixième joueuse mondiale, est arrivée mardi à La Manga Club pour rejoindre l’équipe de son pays qui affrontera l’équipe espagnole vendredi et samedi en Coupe de la Fédération et son capitaine, Toshihisa Tsuchihashi , a signé que sa présence “donnera de la force à l’équipe”.

Osaka, 22 ans et vainqueur de l’US Open en 2018 et de l’Open d’Australie en 2019 et numéro 1 mondial il y a un an, a été le dernier à rejoindre l’expédition japonaise.