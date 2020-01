La joueuse de tennis japonaise et championne en titre Naomi Osaka (3) a admis lors de la conférence de presse officielle avant l’Open d’Australie qui pèse sur sa tête le fait que s’il perd au premier tour, il ne fait peut-être pas partie des dix premiers au monde depuis défend, comme un champion, 2 000 points.

«Cela me pèse lourdement, cela m’est déjà arrivé lors de l’Open des États-Unis. Je dois juste me faire confiance et m’en débarrasser », a-t-il ajouté.