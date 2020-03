OT chante «en féminin» dans son gala le plus vindicatif | personnes

Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le gala 8 de l’opération Triunfo a eu pour protagoniste les femmes et leur rôle dans la musique avec des thèmes comme “The Violet Door” ou “It’s over” et les performances de Nathy Peluso et Dora Postigo, fille de Bimba Bosé.

Une semaine consacrée au féminisme qui a été entachée par la controverse s’est terminée par une fin heureuse avec un gala spécial dans lequel non seulement des hymnes féministes ont été joués mais ont également inclus des références constantes au travail et à la nécessaire contribution des femmes à la musique. et télévision