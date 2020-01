Otrura, la mode qui veut juste marcher lentement | Le style

Sans assister à des calendriers ou des tendances, juste guidé par le rythme de son propre rythme, Otrura a fait ses débuts dans le “off” du défilé de Madrid avec une collection artisanale avec laquelle il veut retrouver l’esprit des anciennes maisons de couture qui ne sont produites que par coutume, ils cousaient avec primor.

Mode conceptuelle



Derrière la mode conceptuelle, architecturale et à la fois intime et sensuelle, proposée par Otrura, se trouvent Verónica Abián et Sergio de Lázaro, un couple qui défend une mode «modeste, durable et artisanale».

Ils ont commencé il y a cinq ans et ce lundi, ils ont présenté «Power», une proposition dans laquelle vous pouvez voir le même vêtement pour femmes et hommes, «mais le même vêtement n’est pas valable pour nous deux», a expliqué Verónica Abián quelques instants avant le défilé.

Ce n’est pas une couture sans genre, chaque pièce a un motif différencié qui s’adapte à la figure de la femme ou de l’homme. Ce qui n’a pas de sexe, ce sont les tissus qui servent indistinctement.

Parce que la couture Otruna est conçue pour être portée des milliers de fois, pour être appréciée, “ce qui se fait à la main peut être réparé, une de nos obsessions est de laisser deux centimètres de tissu dans les coutures dans le respect du client”, Sergio de Lázaro dit, qui aime que ses clients aillent à l’atelier et modifient ensemble le vêtement au besoin.

Pour Otrura, il est très important que le vêtement puisse être déconstruit puis recomposé, en faisant attention aux détails. “Un exercice de sensibilisation pour vous faire comprendre l’importance d’un vêtement, ce qu’il est et ce qui peut devenir à la fois esthétiquement et conceptuellement”, ajoute de Lázaro.

Ils déplorent qu’à la mode ils aient oublié des techniques aussi précieuses que celle de l’entrelacement libre qui permet au vêtement de s’adapter à l’anatomie », explique ce couple qui a inclus dans son dernier travail le trapntojo, un effet optique qu’ils ont l’intention de jouer avec l’individualité d’un vêtement et le transformer en plusieurs en même temps.

Les pièces les plus appréciées

Les pièces les plus appréciées de cette collection sont les vestes et les pantalons, ainsi que les robes et chemises de lingerie, et bien qu’ils soient amoureux du tricot, “nous travaillons avec des tisserands de la région d’El Escorial qui récupèrent de la laine mérinos”, ils n’ont pas pu en présenter pièce, “est ce que le travail artisanal a”, disent les designers.

L’essence d’Otrura se trouve dans l’artisanat de petits ateliers, où un travail est effectué qui permet d’adapter le vêtement au goût de chacun.

«Nous ne produisons pas, nous travaillons à la demande, quelque chose qui se heurte dans le secteur de l’industrie textile, mais nous sommes une mode à valeur ajoutée, nous défendons une mode lente et responsable», explique Abián

Compte tenu des plaintes du secteur selon lesquelles il n’y a pas de culture de la mode en Espagne, Abián dit que “si nous nous unissions tous ensemble, l’industrie serait renforcée.”

Ces créateurs soutiennent qu’avec un défilé intime, seulement pour une quarantaine de personnes, ils ont clairement indiqué que leur mode est basée sur le pilier de l’artisanat.

Il est vrai que l’industrie de la mode est dans un moment de réflexion, veut se réinventer, “mais il est important de soutenir notre marché”, a expliqué la créatrice. Roberto Verino qui a ouvert une nouvelle voie “vers apporter intelligemment la mode au consommateur. “

Et avec l’idée d’avancer et de créer un monde “plus lent, plus gentil”, il a préféré se passer de son défilé habituel et montrer sa nouvelle collection en face à face avec son client “, pour que vous puissiez voir et toucher les vêtements “, ajoute Verino, qui défend une mode” bravo, au-dessus des tendances “. EFE

