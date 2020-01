Ott Tänak, maintenant avec Hyundai, commence la défense à Monte Carlo | Réseaux sociaux sportifs

L’Estonien Ott Tänak, actuel champion et qui en 2020 change Toyota pour Hyundai, commence à défendre le titre entre jeudi et dimanche au 88 Rallye de Monte-Carlo, le test d’ouverture de la quarante-huitième édition de la Coupe du monde de cette spécialité.

Après avoir remporté la dernière Coupe du monde et obtenu son premier titre, Ott Tänak a décidé de quitter l’équipe Toyota Gazoo Racing et de signer pour Hyundai Motorsport, dans lequel il rejoint le belge Thierry Neuville, le français Sébastien Loeb (9 fois champion) et l’espagnol Dani Sourd