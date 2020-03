Ovation virale parmi les gratte-ciel à un chômeur qui se réfugie dans son instrument rare – . Miami (51)

Dubaï, Émirats arabes unis – tous les jours à 20 h L’asturien Carlos Presno attrape ses cornemuses et sort quelques chansons pour accompagner et rendre supportable la quarantaine de ses voisins de Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui répondent en applaudissant de son enfermement.

Il y a quelques jours, Carlos, 35 ans, né à Boal, a décidé de sortir à ce moment-là sur le balcon et de jouer les cornemuses qui l’accompagnent partout où il va parmi les gratte-ciel de Dubaï, une importante capitale commerciale et une base régionale pour de nombreuses multinationales. .

“Je n’aime pas sortir avec une casserole, j’ai vu la cornemuse sur le canapé et elle est sortie de mon âme: la cornemuse doit jouer en ce moment, j’ai de la musique asturienne dans le sang et c’est comme ça”, a expliqué Efe à Internet via ce Technicien du son qui vit aux Emirats Arabes Unis depuis six ans.

Au début, les voisins n’ont pas beaucoup réagi, mais après deux chansons, les applaudissements ont commencé et c’est déjà devenu une sensation que les médias locaux ont fait écho. “Les gens d’ici l’ont beaucoup remercié”, explique cet homme qui joue de la cornemuse depuis l’âge de 6 ans et qui a étudié la musique pendant 12 ans.

Sans emploi depuis qu’il a été informé il y a un mois que tous les événements avaient été suspendus, Carlos a maintenant trouvé deux nouvelles routines: il se consacre à la cuisine pendant la journée et à jouer de la cornemuse l’après-midi.

“Ce n’est pas une affaire personnelle, c’est que les gens sortent, applaudissent et se sentent positifs et nous applaudissons les gens qui font un effort avec tout cela et aussi nous d’être chez nous”, explique-t-il.

Les bâtiments en béton et en verre sont devenus un allié inattendu, “le son des cornemuses voyage incroyablement (…) vous entendez qu’il semble que j’ai un haut-parleur”, explique-t-il.

Jouer de l’instrument est aussi un exercice de nostalgie pour cet Asturien qui voit de loin ces moments difficiles que l’Espagne vit à cause de l’impact de COVID-19.

“Pour moi, jouer de la cornemuse, c’est que les gens me manquent, je vois très mal les choses, c’est aussi une affaire mélancolique”, explique-t-il.

Comme tous les Espagnols à l’intérieur et à l’extérieur du pays, Carlos suit les nouvelles avec inquiétude et parle à sa famille en Espagne.

“Ils me disent que je suis meilleur ici qu’ailleurs”, dit-il d’un pays qui a jusqu’à présent recensé 468 cas de maladie et deux décès.

Avec un couvre-feu de nuit et une interdiction de fait de sortir sauf pour faire ce qui est nécessaire, les entreprises fermées et l’activité publique suspendue, Carlos sait qu’en ce moment, il a un rendez-vous quotidien à 20 heures.

“Maintenant, je vais essayer tous les jours de jouer une ou deux (chansons) les premiers jours, il y a eu beaucoup d’applaudissements; maintenant je dois déjà jouer quelques chansons pour applaudir”, dit-il.

.