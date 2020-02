Pablo Alborán: voir les gens chanter mes chansons, c’est comme faire l’amour | Culture et divertissement

Le chanteur espagnol Pablo Alborán a déclaré mardi que voir des gens chanter leurs chansons lors de concerts était “comme faire l’amour”, et a préconisé de faire de la musique “naturellement” et pas forcé, comme quand il a essayé de chanter en anglais ou de faire un reggaeton “à utiliser” et qui ne s’est pas senti “à l’aise”.

Lors d’une conférence de presse dans la ville chilienne de Viña del Mar, où demain il se produira pour la troisième fois à son célèbre festival, après les présentations de 2013 et 2016, l’auteur-compositeur-interprète a reconnu que beaucoup de gens lui demandent s’il veut faire de la “musique urbaine” -par les nouveaux sons de “Taboo”, son dernier single pour un “numéro de mode”.