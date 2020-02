Pablo Erroz évite les cycles et présente une collection intemporelle en 080 | personnes

Le designer espagnol Pablo Erroz a présenté mercredi sur le défilé 080 Barcelona Fashion sa collection “NON-SAISONNIER 2021”, une proposition intemporelle qui peut être étendue à une année entière qui élimine les saisons et préconise une consommation plus conviviale et plus respectueuse de l’environnement l’environnement.

Réunissant été et hiver dans une même collection, la firme recherche également, avec cette stratégie, la valeur ajoutée de pouvoir fédérer des marchés opposés et des publics différents, à travers une collection qui s’articule autour d’une année entière de vie.