Le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) a remporté jeudi la onzième et avant-dernière étape du Dakar et est resté à 13 minutes de l’Américain Ricky Brabec (Honda) avec 374 kilomètres pour atteindre le dernier but du rallye.

Quintanilla atteindra la dernière étape du Dakar dans des circonstances très similaires à l’édition précédente, alors qu’il devait faire tout son possible pour tenter d’atteindre le leader de la course et ainsi choisir de remporter son premier Dakar.