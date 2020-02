Packlink et Aliexpress s’associent pour offrir leurs services aux entreprises et aux magasins en ligne | Les entreprises

Packlink, la plateforme de technologie d’expédition en ligne pour les vendeurs, signe un accord de collaboration avec AliExpress, une plate-forme mondiale de commerce électronique, qui fait partie du groupe Alibaba, dans le but que les vendeurs puissent profiter d’une large gamme d’outils pour automatiser l’automatisation de la logistique vos envois, grâce au service Packlink PRO.

De cette façon, Packlink a conçu une intégration personnalisée afin que ses clients puissent utiliser ces services sur AliExpress, ainsi que pour les vendeurs qui opèrent déjà sur cette plateforme. Ce développement sera disponible fin février-

Selon le dernier rapport annuel du secteur postal de la CNMC[i], a augmenté de 15,8% en 2018 par rapport à l’année précédente

Ces données renforcent l’importance d’alliances telles que celle signée par Packlink et AliExpress, qui permettront à des milliers d’entreprises d’offrir un service d’expédition optimisé et adapté aux besoins de leurs clients.

De même, les plus de 40000 fournisseurs qui travaillent déjà avec Packlink bénéficieront de tous les avantages offerts par l’écosystème numérique AliExpress.

Packlink PRO: technologie et automatisation, sans frais

L’intégration de Packlink PRO cela permettra aux vendeurs AliExpress d’avoir un meilleur contrôle des expéditions, des prix compétitifs, une multitude d’options de transport, car dans Packlink PRO ils peuvent trouver toutes sortes de services d’expédition sur une seule plateforme et sans signer de contrat avec les transporteurs; tous disponibles dès le premier moment où ils font l’intégration.

A ce respect, Packlink a développé une intégration personnalisée pour les marchands AliExpress.

En outre, ils bénéficieront du soutien et de l’aide de l’équipe de vente Packlink PRO, des experts en logistique qui peuvent conseiller et guider l’ensemble du processus d’intégration au sein de la plate-forme et, par la suite, dans tout ce qui concerne le marché maritime actuel.

La Directeur marketing de Packlink, Noelia Lázaro, Il a souligné que “tout au long de 2019, Packlink s’est concentré sur le développement d’intégrations spécifiques pour les plateformes de commerce électronique et de places de marché”.

“Le développement dans ce cas de la nouvelle intégration avec AliExpress nous positionne comme la plate-forme logistique qui offre l’unification de tous les différents canaux de vente d’un vendeur en ligne, gérés conjointement. Notre objectif ultime: Convertir en? Packlink? Dans le Allié logistique de tout vendeur en ligne ». Le directeur de AliExpress L’Espagne, l’Italie et le Portugal, Estela Ye, ont expliqué qu’ils travaillaient toujours “pour améliorer le service que nous offrons à tous nos vendeurs. A cette occasion, grâce à cette alliance importante avec Packlink, les PME et entreprises espagnoles auront plus d’options en matière de de l’envoi de vos produits, l’une des clés du succès dans la gestion de toute entreprise qui opère en ligne ».

[i] Rapport annuel du secteur postal 2018, CNMC