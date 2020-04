Padrón et Pontecesures, deux villes séparées par une désescalade provinciale | Couverture

Padrón et Pontecesures sont deux municipalités galiciennes avec une grande vie commune qui sont séparées par un pont romain situé au-dessus de la rivière Ulla. Dans la désescalade, son unité pourrait être modifiée par la division provinciale, avec des conséquences négatives pour le commerce et ses habitants, puisque le premier appartient à La Corogne et le second, à Pontevedra.

“J’espère que le bon sens finira par prévaloir et que cette mesure sera reportée”, a déclaré le maire de Padrón, Antonio Fernández Angueira, à Efe, qui considère la municipalité comme le “centre névralgique” de la région, ainsi qu’un “noyau commercial”, industriel, administratif et sanitaire “.

“Il ne convient pas qu’une personne de Padrón, limitrophe de Pontecesures, puisse se rendre à La Corogne ou à Cariño, des municipalités situées à 100 kilomètres et ne peut pas franchir 200 mètres”, explique-t-il.

Le maire considère que d’autres types de zones devraient être établies, car dans certains cas “seule la chance est jouée”, car cela dépend si les municipalités sont situées dans le centre de la province ou dans les zones voisines.

“Vous ne pouvez pas gouverner à 600 kilomètres et établir les mêmes mesures pour tout le monde, car cette égalité ne cesse d’être une discrimination dans différentes situations”, explique Fernández Angueira, qui souligne que, même si Madrid n’est pas provincial, il existe des communautés autonomes, telles que La Galice, qui a des caractéristiques très différentes.

De plus, cette division est un fardeau pour le maire pour les services aux citoyens, car le groupe d’urgence supracommunal est situé à Padrón, qui comprend d’autres municipalités telles que Valga ou Catoira, c’est pourquoi il considère les zones sanitaires comme une bonne mesure territoriale de désescalade. .

Dans le cas où la désescalade serait définitivement provinciale, les habitants de nombreuses villes près de Padrón, mais qui se trouvent dans la province de Pontevedra, ne pourraient pas faire leurs achats dans la ville de La Corogne et, par conséquent, ils devraient rechercher ces services dans leur province. , quitte à parcourir bien plus de kilomètres.

“D’une part, Padrón subit des dommages économiques et industriels, et les habitants d’autres municipalités sont privés d’un service qu’ils pourraient avoir à trois kilomètres de là, en plus de les obliger à se déplacer au mieux sur 60 kilomètres dans la même province pour avoir la même résultat “, explique Fernández Angueira.

Cela se voit également par les commerçants du marché alimentaire local, qui pensent qu’ils perdront de nombreux clients si le trafic entre Pontecesures et Padrón est interrompu.

“Tout comme les habitants de Santiago ne viennent pas, à cause des kilomètres, même s’ils sont dans la même province, nous en avons beaucoup de Pontecesures”, explique Mari Carmen, qui travaille dans une épicerie et qui comprend que ceux de Pontevedra ne peuvent pas y aller, mais pas des gens dont la localité est à distance de marche.

La même chose est déclarée par Luis, qui assure que de nombreuses personnes des villes voisines vont à la boucherie où il travaille et ajoute que si la désescalade est appliquée par les provinces, elles pourraient perdre entre 30 et 40% de la clientèle.

A Pontecesures, ville de 3 000 habitants au maximum et aux services limités, ils pensent la même chose, puisque Ángel, le gérant d’une librairie, assure que, bien que la majorité de ses clients soient du côté de Pontevedra, il pourrait perdre environ 30% des clients .

Pour le maire de cette ville, Juan Manuel Vidal, le fait de faire un découpage insulaire ou provincial “perturbe un peu la symbiose que portent toutes les communes environnantes”, par le simple fait d’un découpage administratif “sans trop de jugement”.

“Nous sommes situés dans la région d’Ulla, une région dans laquelle de nombreux services se chevauchent et dans laquelle nous partageons des traditions, des marchés et d’innombrables points communs”, dit-il, ajoutant que la situation est “presque comique” car les résidents du À 200 mètres les uns des autres, ils pouvaient à peine “dire bonjour” ou même certains, pour descendre dans le cas urbain, “ils devaient traverser le terrain” pour éviter de franchir les limites provinciales.

«Le moins dommageable serait de faire une division de district, mais pas de retirer les divisions administratives du début du XIXe siècle», dit-il.

Et c’est que, comme le pense le président de l’Association des entrepreneurs de Padrón, Simón Barreiro, dans des situations comme celle-ci, il est nécessaire que chacun “prenne ses épaules” et que les entreprises et les entreprises s’entraident pour aller de l’avant. , au lieu d’établir des frontières “sans logique”.

“C’est une roue dans laquelle si l’on arrête de pousser, cela nous affecte tous. Nous devons nous entraider”, explique Barreiro, qui, bien qu’il considère que les décisions politiques qui sont prises “ne sont pas faciles”, pourrait Il faut plus de concrétisation, car “une mesure sort et selon les répercussions qu’elle a, elle est modifiée”, ce qui engendre “incertitude et méfiance”.

José Carlos Rodríguez