Pagazaurtundua demande à Otegi une responsabilité politique dans les meurtres de l’ETA | La politique

Maite Pagazaurtundua, sœur Joseba Pagazaurtunuda tuée il y a 17 ans par l’ETA, a de nouveau demandé à Arnaldo Otegi si “la fin justifiait les meurtres” et a exigé “la prise en charge de la responsabilité politique” du terrorisme car il serait “réparateur” pour les victimes. et pour la société basque et espagnole.

L’acte à la mémoire de l’ancien chef de la police locale d’Andoain et militant socialiste, Joseba Pagazaurtundua, abattu dans un bar de cette ville en 2003, a réuni ce dimanche famille et amis, ainsi que de nombreux représentants politiques.