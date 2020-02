Paging Doctor Trump: d’abord, ne faites pas de mal

Le président Donald Trump et Larry Kudlow, le directeur du Conseil économique national de Trump, ne sont pas médecins, mais ils les jouent à la télévision. Alors que l’épidémie de coronavirus dégénère en pandémie, provoquant un plongeon sur le marché boursier américain, Trump et Kudlow, un ancien animateur de télévision de CNBC, diffusent cyniquement la désinformation sur la contagion.

«Nous avons contenu cela. Je ne dirai pas hermétique, mais c’est presque hermétique », a déclaré Larry Kudlow à CNBC mardi. Mardi également, Trump a tweeté: «Faible cote Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN font tout leur possible pour rendre le caronavirus (sic) aussi mauvais que possible, y compris les marchés paniqués… Les États-Unis en pleine forme!»

Ces déclarations contredisaient directement un avertissement terrible émis plus tôt dans la journée par la Dre Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires. Elle a déclaré lors d’un appel à la presse: «La situation mondiale des nouveaux coronavirus évolue et s’étend rapidement…[meeting] deux des critères d’une pandémie. Le monde se rapproche du troisième critère: la propagation mondiale du nouveau virus. »

Se référant à une épidémie aux États-Unis, le Dr Messonnier a déclaré: “Il ne s’agit pas tant de savoir si cela se produira plus, mais plutôt … exactement quand cela se produira et combien de personnes dans ce pays auront une maladie grave.”

Mercredi soir, il y avait plus de 82 000 cas confirmés d’infections à coronavirus dans le monde et 2 800 décès, selon une équipe de l’Université Johns Hopkins. La plupart de ces cas se sont produits en Chine, mais le virus a été détecté sur tous les continents sauf en Antarctique, et des décès ont également été signalés en Iran, en Italie, en France, au Japon, aux Philippines, à Taiwan, à Hong Kong et à bord du navire de croisière «Diamond Princess» , mis en quarantaine à Yokohama, Japon.

L’une des mesures les plus importantes qu’un gouvernement puisse prendre pour prévenir ou limiter une pandémie est de communiquer clairement des informations précises à une population aussi large que possible.

C’est probablement pourquoi Li Wenliang, un ophtalmologiste de 34 ans à l’hôpital central de Wuhan, en Chine, a partagé ses observations sur l’épidémie alors qu’il traitait des patients le 30 décembre. Le gouvernement chinois a censuré ses postes et il a été condamné à un poste de police pour signer une confession selon laquelle il avait fait des «fausses déclarations» sur les réseaux sociaux. Au moins sept autres personnes ont été harcelées de la même manière. Quelques jours plus tard, Li Wenliang est tombé malade du coronavirus et a été hospitalisé. Il est décédé le 6 février. Sa mort a suscité de nombreuses critiques à l’encontre du gouvernement chinois pour avoir supprimé la nouvelle de la gravité de l’épidémie et puni un courageux dénonciateur. Le directeur de l’hôpital de Wuhan, âgé de 47 ans, est décédé peu de temps après de la même infection virale.

La Chine a réagi massivement, construisant un hôpital de 1 000 lits en moins d’une semaine, et verrouillé Wuhan et d’autres grandes villes, mettant en quarantaine jusqu’à 100 millions de personnes.

Aux États-Unis, alors que le nombre de cas confirmés de coronavirus augmente, notre état de préparation, ou leur absence, est préoccupant.

Laurie Garrett, journaliste scientifique lauréate du prix Pulitzer, a récemment rapporté dans Foreign Policy: «En 2018, l’administration Trump a congédié toute la chaîne de commandement du gouvernement en cas de pandémie.» Actuellement, aucune structure cohérente n’existe aux États-Unis pour faire face à une pandémie mortelle qui se propage rapidement. Au lieu de cela, un méli-mélo de loyalistes non qualifiés de Trump est en première ligne, avec, heureusement, des professionnels de carrière au CDC et au NIH faisant de leur mieux pour protéger le public malgré une Maison Blanche dysfonctionnelle.

Lors d’une audience au Sénat mardi, le sénateur républicain de Louisiane, John Kennedy, semblait incrédule devant le manque de préparation du secrétaire à la Sécurité intérieure par intérim, Chad Wolf. Après avoir grillé Wolf sur les respirateurs, les taux d’infection, le nombre prévu de patients et plus, le sénateur Kennedy, exaspéré, a déclaré:

“Monsieur. Secrétaire, je vais m’arrêter ici. Vous êtes censé nous protéger. Et le peuple américain mérite des réponses directes sur le coronavirus. Et je ne les reçois pas de toi. “

Lors d’une conférence de presse mercredi soir, Trump a à nouveau assuré le public que tout allait bien se passer, tant que les gens se lavent les mains et évitent de toucher les poignées de porte.

Il a également annoncé que le vice-président Mike Pence coordonnerait la réponse fédérale, citant le «modèle de l’Indiana» de la santé publique Pence mis en œuvre en tant que gouverneur. Quelle expérience Trump vantait-il?

Entre 2011 et 2015, d’abord en tant que membre du Congrès de l’Indiana puis en tant que gouverneur, Pence a supervisé le financement de Planned Parenthood, ainsi que la fermeture des programmes d’échange de seringues. Après une épidémie d’infections à VIH, Pence a été contraint de reculer. Ses prescriptions moralistes, annulant des politiques de santé publique sensées, ont causé un préjudice durable. Que pouvons-nous attendre de lui maintenant?

Voici un message pour Trump et ses copains: il ne s’agit pas de la bourse ou de votre réélection; l’épidémie de coronavirus – ou pandémie – exige une riposte mondiale concertée, professionnelle et entièrement financée en matière de santé publique.