Palm Beach Coronavirus Testing Suspended – Telemundo Miami (51)

Pour

deuxième jour de suite le centre de santé Foundcare, une organisation à but non lucratif

profit, a continué à effectuer des examens gratuits de coronavirus à

les gens de leurs véhicules. Ces personnes avaient demandé leur rendez-vous via

téléphone

Chris Irizarry, directeur de la stratégie de Foundcare, a indiqué avoir reçu 6 000 appels. “En ce moment, nous appelons à nouveau les gens pour voir s’ils ont des raisons ou des raisons de faire le test.”

En raison de

une telle demande d’appels pour effectuer l’examen, ce centre de santé

situé au 2330 Congress Ave a dû suspendre la nomination

jusqu’à nouvel ordre. Ils sont déjà engagés auprès des patients jusqu’au 10 avril

Yolette Bonnet, directrice de Foundcare, explique que le facteur limitant est qu’ils n’ont pas suffisamment de kits de test “et nous ne voulons pas reprogrammer ceux qui ont déjà des rendez-vous”.

Partout

de ces deux jours ont été une centaine de personnes qui ont été examinées

de la voiture, étant le personnel médical prioritaire, premiers sauveteurs,

Incendie, police et personnes âgées du comté de Palm Beach

“Hier

nous avons pu donner le test à 65 personnes, mais aujourd’hui, un

petite chose parce que nous voyons des gens qui n’ont que des dates. “

Au moins 45 examens ont été effectués le jour

d’aujourd’hui. Les résultats seront disponibles de 48 à 72 heures.

Les

les gestionnaires de ce centre de santé ont confirmé qu’il est normal que le nombre

des personnes confirmées par l’augmentation du coronavirus, car ces augmentations

examens dans la population.

.