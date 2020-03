Pander aux PDG, abandonner les travailleurs

“Non, je ne prends aucune responsabilité”, a déclaré le président Donald Trump, accusant sa réponse mortelle et retardée à la pandémie de coronavirus de tous, de la Chine à Obama en passant par les démocrates. Pendant ce temps, Trump propose un plan de relance financé par les contribuables qui redistribuera la richesse… aux riches. Des centaines de milliers de personnes ont déjà perdu leur emploi, et plusieurs millions d’autres sont prévues. L’ampleur de la pandémie aux États-Unis est inconnue au moment où nous écrivons, car le dépistage de l’infection à coronavirus a été considérablement retardé. Aux États-Unis, plus de 9 000 personnes ont été infectées, avec 136 morts et seulement 8 récupérées (selon le site Web ncov2019.live développé par Avi Schiffman, lycéen de Seattle, 17 ans).

Le véritable nombre d’infections, lorsque le test commencera sérieusement, sera plusieurs fois plus élevé.

Les gouvernements des États et des collectivités locales, ébranlés par les échecs de Trump, mettent en œuvre des mesures sans précédent de mémoire d’homme. Près de 30 gouvernements d’État ont activé la Garde nationale et ont adopté des lois ou des résolutions concernant le financement d’urgence, la protection des travailleurs, la couverture médicale et les efforts épidémiologiques comme la surveillance des maladies, l’isolement et la quarantaine. Lundi, San Francisco et six comtés environnants ont émis l’ordre de santé publique le plus strict du pays, exigeant que les sept millions d’habitants de la région se «logent sur place». Un résumé de l’ordonnance, en vigueur jusqu’au 7 avril mais extensible, se lit comme suit:

«Les populations vulnérables doivent rester chez elles. Tous les autres doivent rester à la maison, sauf pour se nourrir, prendre soin d’un parent ou d’un ami, obtenir les soins de santé nécessaires ou aller à un travail essentiel. »

De nombreux États ordonnent aux bars, restaurants, casinos et entreprises similaires de fermer ou de limiter leur service de restauration aux commandes de ramassage ou de livraison uniquement. La National Restaurant Association a averti que «les prévisions révèlent que l’industrie subira au moins une perte de 225 milliards de dollars et sera contrainte de supprimer entre 5 et 7 millions d’emplois au cours des trois prochains mois». Cela affecte également ceux qui dépendent des restaurants, comme les fournisseurs de services alimentaires, les entreprises de livraison de nourriture et les gouvernements locaux qui dépendent des recettes de la taxe de vente. Cependant, les travailleurs les plus touchés sont les plus touchés.

“Ceci n’est que la pointe de l’iceberg”, a déclaré mercredi Saru Jayaraman, co-fondateur de Restaurant Opportunities Centres United sur Democracy Now! heure des nouvelles tout en s’abritant sur place de son domicile à Berkeley, en Californie. “Nous avons créé un fonds de secours pour ces travailleurs lundi … Nous avons eu près de 15 000 travailleurs qui ont demandé des secours en un peu plus de 24 heures.”

Mercredi, le Sénat a adopté le Families First Coronavirus Response Act que Trump a rapidement signé. La disposition relative aux congés de maladie payés couvre moins de 20% de la main-d’œuvre, à l’exclusion des entreprises de plus de 500 employés et de celles de moins de 50, refusant ainsi la couverture à des dizaines de millions de travailleurs.

Saru Jayaraman a souligné les «graves problèmes d’inégalité structurelle de l’industrie de la restauration qui existaient bien avant cette crise….[it’s] autorisé à payer un salaire inférieur à ses employés à pourboire, les forçant à vivre de pourboires… les gens vivent littéralement du bout des lèvres. Ils ont reçu des conseils vendredi. Ils ont été licenciés pendant le week-end. Ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants lundi. “

Vous ne verrez aucun travailleur licencié invité à la Maison Blanche, alors que Donald Trump fait défiler des cadres de différentes industries devant les caméras. Trump a parlé mardi avec les PDG de l’industrie de la restauration rapide. L’ancien secrétaire au Travail, Robert Reich, a ensuite tweeté: «McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Duncan Donuts, Wendy’s, Taco Bell, Subway. Aucun ne donne à ses employés des congés de maladie payés. Ils devraient être tenus d’afficher ce panneau sur leurs portes: «Parce que nous ne donnons pas de congés de maladie payés à nos employés, ils peuvent être malades lorsqu’ils vous servent.» »

Le Congrès accélère désormais un autre plan de relance, qui devrait dépasser 1,5 billion de dollars, y compris des paiements directs à de nombreux Américains (les détails sur les personnes éligibles ne sont pas claires) et des renflouements massifs pour l’industrie du transport aérien, les croisiéristes et l’industrie de la fracturation hydraulique. Trump a également déclaré mercredi qu’il invoquerait la Loi sur la production de défense, lui accordant une multitude de pouvoirs semi-autocratiques, lui permettant de réquisitionner des pans entiers de l’économie.

L’auteur Naomi Klein fait valoir que tout plan de sauvetage financé par les contribuables devrait être investi dans un Green New Deal, tandis que Robert Reich a déclaré: «Aucune industrie – ni les compagnies aériennes, ni les hôtels, ni les bateaux de croisière – ne devrait être renflouée. Ils peuvent rester en affaires en empruntant à des taux extrêmement bas, en utilisant leurs actifs comme garantie. L’argent des contribuables devrait être utilisé pour renflouer les gens, pas les sociétés. »

L’ignorance et la négligence criminelle de Donald Trump ont considérablement exacerbé la contagion du COVID-19: son déni de science, qui, entre autres catastrophes, l’a conduit à dissoudre son équipe d’intervention en cas de pandémie en 2018; et son ultranationalisme et sa xénophobie, le conduisant à rejeter le test de coronavirus éprouvé de l’Organisation mondiale de la santé, perdant ainsi un temps de réponse critique.

Trump a imprudemment échoué dans sa réponse à la pandémie. C’est à nous tous, ensemble, d’aplanir la courbe et de limiter les dégâts qu’il inflige.