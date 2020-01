Paola Espinosa dit que Girón restera dans les mémoires pour son exploit olympique | Réseaux sociaux sportifs

La cavalière mexicaine Paola Espinosa, double médaillée des Jeux Olympiques, a déploré lundi la mort du vice-champion olympique de Moscou Carlos Girón et a assuré que ses réalisations resteront dans les mémoires.

“Je suis très désolé pour le départ de Carlos Girón, c’est une triste nouvelle et nous sommes en deuil du Mexique, nous nous souviendrons de lui avec une grande affection pour son exploit olympique et lui souhaitons bientôt sa démission à sa famille et à ses amis”, a déclaré Espinosa, vainqueur des sauts par paires. de la médaille d’argent à Londres 2012 et de la médaille de bronze à Pékin 2008.