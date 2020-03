Par Covid-19, le bureau de l’Ombudsman d’Oaxaca émet un «avertissement précoce» pour les autochtones et les Afro-Mexicains

Cette alerte risque de porter atteinte aux droits humains dans le domaine de la santé des peuples autochtones et afro-mexicains d’Oaxaca.

Diana Manzo

Juchitán, Oax .- En raison de l’éventualité de la pandémie due au coronavirus Covid-19, le Défenseur des droits humains du peuple d’Oaxaca (DDHPO) a publié un “Alerte précoce”, au risque de violations des droits de l’homme dans la santé des peuples indigène et afro-mexicain d’Oaxaca.

Le DDHPO a mis en garde contre la grande vulnérabilité de ces secteurs historiquement marginalisésPar conséquent, une action immédiate était requise de la part des Services de santé d’Oaxaca (SSO), du Secrétariat des peuples autochtones et afro-mexicains (Sépia) et de la Coordination pour l’attention aux droits de l’homme du pouvoir exécutif (CADH).

Il a demandé que toutes les informations et tout matériel informatif (brochures, affiches, etc.) pour les communautés autochtones d’Oaxaca concernant Covid-19 soient traduire dans les langues indigènes.

Il a encouragé les SSO à se préparer avec des médicaments, du matériel et des ressources humaines dans les unités hospitalières et les centres de santé qui desservent la population indigène et afro-mexicaine, pour fournir attirer l’attention ou référer les cas de coronavirus qu’ils reçoivent.

À cet égard et au Secrétariat des peuples autochtones et afro-mexicains, il a appelé considérer la diversité culturelle et linguistique de l’entité, afin de faciliter un accès effectif aux informations sur les mesures, protocoles et actions préventives que la population doit prendre en compte pour faire face à la pandémie.

De même, le Médiateur a demandé que le dialogue interculturel soit garanti entre les peuples et les communautés autochtones et afro-mexicains et l’État, pour lequel leur participation à la définition, la planification, l’exécution et l’évaluation de toute activité qui affecter votre droit humain à la santé en coopération avec le Ministère de la Santé.

Pour Sepia, il était nécessaire que, dans l’organisation et l’exécution d’événements et d’actes publics ou privés massifs dans les communautés autochtones et afro-mexicaines, ils se coordonnent avec eux et votre avis est pris en compte.

Alors que la Coordination pour l’Attention aux Droits de l’Homme du Pouvoir Exécutif (CADH), lui a demandé de mettre en œuvre les actions pertinentes pour l’attention intégrale de l ‘”Alerte Précoce”, en collaboration avec les autorités sanitaires et administratives correspondantes.

Le défenseur des droits humains a averti que “Le droit à la santé des peuples autochtones et afro-mexicains est menacé en “temps normal”“Sa vulnérabilité est donc aggravée dans des situations comme celle actuellement représentée par Covid-19”.

Il souligne que l’accès aux services de santé peut être difficile lors d’une éventualité telle que celle actuelle, car l’augmentation de la demande et la faiblesse des infrastructures de santé font que les personnes appartenant à ce secteur de la population courent un double risque.

Enfin, l’organisme autonome reconnaît que la mobilité constante des populations autochtones et afro-mexicaines face aux besoins économiques, de main-d’œuvre et d’accès aux services, ainsi que l’afflux constant de tourisme en tant qu’activité économique la plus forte, sont des facteurs qui augmentent le risque. de contagion du coronavirus Covid-19.