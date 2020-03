Par Covid-19, les sénateurs américains demandent de reporter l’entrée en vigueur du T-MEC

Les législateurs ont suggéré que l’accord commercial soit opérationnel jusqu’au 1er juin. Ils soutiennent que “le travail n’est pas encore terminé”.

Les membres de la commission des finances du Sénat des États-Unis ont demandé de reporter au 1er juin l’entrée en vigueur de la accord commercial trilatéral entre votre pays, le Canada et le Mexique, le T-MEC.

Dans une lettre adressée au représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, les législateurs des deux parties ont convenu de la nécessité de reporter sa mise en œuvre “, à la lumière de la crise majeure de santé publique et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par Covid-19 ”.

“La Pandémie Covid-19 il a eu un impact sur les gouvernements, les entreprises, les travailleurs et les agriculteurs du monde entier, laissant peu, voire pas de temps et de ressources pour se préparer à une transition en douceur vers le T-MEC. »

Les sénateurs ont estimé que le gouvernement fédéral et le Congrès de leur pays ont travaillé ensemble pour renégocier avec succès l’Accord de libre-échange nord-américain, mais ont averti que “le travail n’est pas encore terminé”.

“Avant l’entrée en vigueur du T-MEC, Les États-Unis doivent avoir la certitude que les trois parties ont rempli leurs obligations respectives“

Ils ont déclaré que l’entrée en vigueur “ne devrait intervenir que lorsque toutes les réglementations nécessaires seront en vigueur et que nos industries auront eu l’occasion de les comprendre et de les mettre en œuvre efficacement”.

Ils ont fait valoir que, conformément à la loi sur la responsabilité et les priorités commerciales du Congrès bipartisan de 2015 et à la loi de mise en œuvre du T-MEC, “Les États-Unis ne peuvent pas permettre que l’accord entre en vigueur avant le Canada et le Mexique démontrer votre pleine adhésion à vos engagements envers le T-MEC. “

2020-03-30 CEG, RW, Et Al à USTR (USMCA Entry Into Force Date) par Aristegui Noticias sur Scribd