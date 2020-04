Par ordre du gouvernement, les hommes péruviens font leurs achats pendant que les femmes restent à la maison – . Miami (51)

LIMA, Pérou – Anxieux, pressé, un peu maladroit, dans certains cas. Voilà à quoi ressemblaient les hommes qui ont visité les rues et les marchés de Lima le premier jour de la restriction de mouvement par sexe ordonnée par le gouvernement péruvien dans le cadre des mesures visant à mettre fin à l’épidémie de COVID-19 dans le pays.

Dans des quartiers aussi variés que San Miguel, San Martín de Porres, San Isidro ou Miraflores, Efe a pu vérifier que les hommes jeunes et adultes faisaient la queue pour entrer sur les marchés et les supermarchés, dans presque tous les cas, examinant avec insistance les listes de produits qu’ils devaient acheter, écrit sur du papier ou des téléphones portables.

Et c’est que pour la première fois que l’on se souvient des femmes péruviennes, il leur a été interdit ce vendredi de quitter leur domicile et de se rendre à l’une des rares tâches qui peuvent être effectuées dans le pays pendant la quarantaine, comme le shopping.

La restriction qui a été inaugurée ce jour a été imposée par le gouvernement dans le cadre des mesures d’isolement des citoyens et implique que jusqu’au 12 avril, les hommes et les femmes ne pourront quitter leur domicile qu’un jour sur deux en fonction de leur sexe, pour effectuer des achats dans marchés et pharmacies, ou allez à la banque.

ACHETER AVEC LA LISTE N’EST PAS COMPLIQUÉ

“Cela n’a pas été très difficile parce que j’ai ici une liste que ma femme m’a envoyée, avec laquelle tout devient facile”, a déclaré l’homme d’affaires Carlos Gamarra à Efe en sortant avec ses produits du marché très peuplé de Caquetá, à San Martín de Porres. .

Gamarra, qui a une petite entreprise fermée en ce moment, a admis que “c’était un peu difficile” d’identifier certains produits, mais les vendeurs aidaient les clients.

“Je suis déjà sorti (pour faire ces achats) mais avec ma femme”, a-t-il ajouté avant de dire qu’il est d’accord avec la restriction ordonnée ce jeudi par le président Martín Vizcarra.

“Je pense que c’est bien à cause du problème que nous rencontrons avec cette pandémie; pour collaborer, nous tous, restons à la maison et laissons ceux d’entre nous qui doivent partir”, a-t-il déclaré, soulignant plus tard qu’il a noté que le marché “est plus ordonné, on fait la queue mais pas cela prend beaucoup de temps. “

LES HOMMES NE SAVENT PAS COMMENT ACHETER?

Au même endroit, la vendeuse de citrons Flor Leyva a confié à Efe que lors du premier jour de présence des hommes, elle n’a remarqué “aucune différence”, bien qu’elle ait déclaré plus tard “qu’ils ne connaissent pas les prix, ils sont surpris, mais rien de plus”.

Cependant, l’un de ses voisins, le vendeur de choclo (maïs) Dora Huamán a estimé que “ce sont les femmes qui devraient venir” aux marchés, car “les hommes ne savent pas comment acheter”.

Les deux vendeurs sont exemptés de la quarantaine des sexes, tout comme les chauffeurs de taxi et autres travailleurs essentiels pendant cette période.

Au-delà de ces opinions divergentes, l’acheteur César Tello a déclaré qu’il n’avait pas de problème majeur car il aime cuisiner et soutient également l’ordre du gouvernement pour l’isolement social.

“La mesure me semble bonne parce que nous devons éliminer ce virus, et si le gouvernement l’adopte, nous devons la respecter, car c’est pour le bien de tous, sinon nous aurons le temps”, a-t-il souligné.

EXPÉRIENCE INTÉRESSANTE

Au Mercado Modelo dans le quartier de San Miguel, qui borde l’océan Pacifique, le vendeur de légumes Porfirio Almonte Castillo a déclaré à Efe que l’expérience de ne servir que des hommes semblait “intéressante”.

“Les hommes doivent aussi apprendre à faire des emplettes pour la maison”, a-t-il fait remarquer avant de dire que pendant la journée, il a vu que l’attitude des hommes était “assez ordonnée” et qu’ils “font leurs courses plus vite et partent”.

Almonte a déclaré que sur son marché “il y a suffisamment de contrôle” sur la municipalité, avec des inspecteurs et des policiers, en plus que tous les vendeurs “respectent” les mesures sanitaires, telles que le port de masques et de gants, et le gel d’alcool.

Cette opinion a été approuvée par le président de ce marché, Haydee Almanza, qui a déclaré à Efe qu’ils avaient respecté “toutes les dispositions” de l’exécutif, avec des avis sur les heures de bureau, les mesures d’hygiène et de sécurité.

“Nous n’avons eu aucun incident: aujourd’hui, il y avait un couple plus âgé, que l’homme est un patient en oncologie et n’a pas pu venir, alors la dame s’est coordonnée avec le poste de police et ils lui ont dit de se coordonner également avec moi, et nous avons autorisé la dame à entrer”, elle a raconté.

Pour Almanza, l’équilibre du premier jour de la restriction de genre a été bon, car tout était “très ordonné, très discipliné”.

“Les hommes viennent directement acheter leurs produits, j’espère que la même expérience se répétera demain” quand seules les femmes iront, a-t-il conclu.

RESTRICTION ET ARRESTATION

Ce vendredi, comme à San Martín ou San Miguel, dans des quartiers résidentiels et touristiques tels que San Isidro ou Miraflores, Efe a constaté que les hommes faisaient des files d’attente soignées dans les supermarchés et achetaient sans incident majeur.

Cependant, les médias locaux ont fait état de dizaines d’arrestations de femmes qui n’ont pas respecté la restriction dans d’autres quartiers de la capitale péruvienne et à l’intérieur du pays, arguant qu’elles étaient sorties pour faire de petits achats.

L’un des cas les plus notoires a été observé dans la région nord de Piura, identifiée par le Gouvernement comme étant l’une des moins conformes à la quarantaine, où au moins une centaine de femmes ont été arrêtées dans les rues aux premières heures de la matinée.

Pendant ce temps, le président Martín Vizcarra a insisté sur l’importance de maintenir l’isolement des citoyens et a signalé que son pays avait enregistré 181 autres cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, pour un total de 1 595 personnes touchées et 61 morts.

