Paradores a gagné 16,8 millions d’euros en 2019, 1,17% | Les entreprises

Paradores de Turismo a gagné 16,8 millions d’euros en 2019, soit 1,17% de plus que l’année précédente.

Le chiffre d’affaires a atteint 265,5 millions d’euros, 7,7 millions de plus qu’en 2018, ce que cela signifie une augmentation de 3%, comme rapporté par Paradores dans un communiqué.

Ebitda s’est amélioré 20% et son résultat a augmenté de 82%.

De plus, les salaires des travailleurs ont augmenté de 2,4%.

Plus de 1 310 000 chambres vendues et 136,4 millions par logement

Paradores a terminé l’année avec plus de 1, 3 millions des chambres vendues, 1% de plus d’occupation qu’en 2018, et un revenu par logement de 136,4 millions d’euros, 3% de plus.

Le président et cutilisateur dLe délégué de Paradores, Óscar López Águeda, a souligné que ils sont développer “une gestion prudente qui a permis à l’entreprise d’augmenter ses bénéfices tout en améliorant les salaires des salariés”.

López Águeda a également souligné que le travail de ses employés a fait de Paradores “la marque la plus réputée d’Espagne” et a indiqué que d’ici 2020, les objectifs sont: “maintenir un bon état des résultats et améliorer à nouveau les conditions de travail des travailleurs. “

Les bons chiffres ont permis à Paradores de faire face confortablement à l’augmentation de salaire déterminée pour le secteur public.

Le coût du poste personnel était 4% de plus qu’en 2018 en raison de cette amélioration des salaires et également des nouvelles embauches, bien que, après cette augmentation des dépenses de personnel, Paradores ait réussi à augmenter ses avantages sociaux jusqu’à 16,8 millions d’euros, soit 1,17% de plus que l’année précédente.

Paradores, près d’un siècle de tourisme durable

Paradores de Turismo est une chaîne hôtelière publique qui représente un concept de tourisme unique au monde, dont les objectifs sont la récupération du patrimoine historique et artistique, ainsi que la promotion des destinations culturelles espagnoles et de leur gastronomie.

L’activité de Paradores contribue à la lutte contre le dépeuplement de l’Espagne intérieure par la création d’emplois, l’achat local de produits au kilomètre zéro et revitalisation sociale et les zones culturelles où se trouvent leurs établissements.