Les films “Parasite” et “Jojo Rabbit” ont été les grands gagnants des Writers Guild Awards (WGA), qui ont eu lieu aujourd’hui lors de deux cérémonies conjointes à New York et Los Angeles (USA). .).

Le phénomène imparable du “Parasite” sud-coréen a remporté le prix du meilleur scénario original d’un film, catégorie dans laquelle ils ont également été nominés “1917”, “Booksmart”, “Knives Out” et “Marriage Story”.