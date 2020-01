Pas une chambre gratuite dans les meilleurs hôtels de Miami pour le Super Bowl 54 | Réseaux sociaux sportifs

Comme chaque année, le Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football (NFL), qui se tiendra cette année au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride, le 2 février, Il devient l’événement sportif le plus important du parcours et en l’absence de 9 jours les hôtels les plus importants de Miami n’ont pas de chambre gratuite.

Hard Rock Hotel, Four Seasons, The Biltmore ou The Miami Beach Edition sont à 100% de leur capacité pour le week-end du Super Bowl, un événement dont les billets les plus chers peuvent être achetés pour plus de 33 000 $, selon Ticket Master , l’une des pages officielles de revente.