Pascal Ackermann remporte la Classique d’Almería pour la deuxième année consécutive | Réseaux sociaux sportifs

L’Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) a été proclamé ce dimanche vainqueur du sprint, et pour la deuxième année consécutive, du XXXIIIème cycliste classique d’Almeria, avec un temps de 4 heures, 24 minutes et 4 secondes et dépassant la ligne d’arrivée au Danois Alexander Kristoff (EAU Emirates Team) et Elia Viviani (Cofidis).

L’événement d’Almeria a inauguré le calendrier des courses d’une journée de la nouvelle série Pro et s’est déroulé sur une route de 187 kilomètres avec départ et arrivée à Roquetas de Mar (Almería).