Passagers débarquant de navires de croisière avec des patients atteints de coronavirus – . Miami (51)

14 sont, au total, les gens qui sont descendus

les deux croisières contre les coronavirus. L’un d’eux est un membre d’équipage. 4 ont été prises

Hôpital Larkin, Hialeah et autres admis à Broward Health

Centre médical.

Sur ces 10 personnes, l’hôpital a confirmé que

il y a des critiques et d’autres dans un état stable, selon les symptômes

Ils présentent, mais n’ont pas précisé combien d’entre eux sont sérieux.

Ils sont arrivés ici dans le cadre d’une stricte

opération qui consistait, non seulement à leur transfert, mais au débarquement du navire

Croisières à Zaandam et Rotterdam, lorsqu’ils ont accosté au port des Everglades jeudi.

Ça a dû être des vacances agréables, mais

pour ces passagers, ils sont devenus une véritable odyssée au cours du mois

étaient en haute mer, avec des personnes infectées, d’autres avec des symptômes et aussi

4 décédés. Le 22 mars, l’ordre est venu qu’ils n’imaginaient pas. Personne ne pouvait

sortir de leurs cabines, pour la prévention.

La situation était grave. Il y avait des gens avec

symptômes pseudo-grippaux, mais d’autres étaient plus compliqués. Le

covid-19 était déjà à bord … 5 jours plus tard, et au large des côtes du Panama,

Ce qui était redouté s’est produit lorsque 2 des 4 décès étaient dus à COVID-19.

En plus des 10 patients qui sont

entré ici, et les 4 autres dans le Larkin de Hialeah, environ 250 personnes

rester sur les navires de croisière, mis en quarantaine.

.