pathologies antérieures pouvant aggraver les effets de la covid-19 chez certaines personnes

Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique qu’elle est toujours en train de comprendre comment covid-19 affecte les personnes, elle avertit que chez certains patients, elle peut avoir des conséquences plus importantes que dans d’autres: les personnes âgées et celles qui souffrent de certaines maladies .

Parmi les pathologies qui aggravent la situation du patient covid-19, les suivantes se distinguent:

Hypertension artérielle

Maladie cardiaque

Maladies pulmonaires

Le cancer

Le diabète

L’épidémie a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019 et s’est propagée dans le monde entier, faisant des dizaines de milliers de personnes infectées et des milliers de morts.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) Ils soutiennent également que les premières informations sur le lieu d’origine de l’épidémie “montrent que certaines personnes courent un risque plus élevé de devenir très malades à cause du coronavirus”.

Le CDC cite les personnes suivantes:

Personnes âgées

Les personnes atteintes de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires.

Une analyse des 99 premiers patients atteints de coronavirus à Wuhan, en Chine, publiée fin janvier dans la revue médicale The Lancet, indique que la plupart d’entre eux avaient d’autres maladies qui pourraient les avoir rendus plus vulnérables au virus en raison de “ses fonctions immunitaires plus faibles”:

Le coronavirus pourrait entraîner de graves complications chez les patients atteints de certaines maladies antérieures. LA PRESSE / PA Media

40 avaient un cœur affaibli ou des vaisseaux sanguins endommagés en raison de maladie cardiaque, insuffisance cardiaque et accident vasculaire cérébral.

12 autres patients avaient le diabète.

En général, les médecins recommandent à ces patients de suivre les mêmes mesures de prévention que tout le monde, en particulier de se laver les mains bien et fréquemment, de ne pas se toucher le visage, etc.

Affections cardiaques

L’American Heart Association explique qu’au moment où les poumons sont affectés par le coronavirus, un cœur précédemment malade doit travailler plus fort pour pomper le sang oxygéné dans tout le corps.

Une étude publiée en mars dans la revue Springer Nature sur 150 patients atteints de coronavirus à Wuhan affirme que “les cas de maladies cardiovasculaires présentent un risque de décès significativement accru lors de la contraction du coronavirus”.

L’analyse conclut que «Les prédicteurs d’une issue fatale dans les cas de covid-19 comprenaient l’âge, la présence de maladies sous-jacentes, la présence d’infections secondaires et des indicateurs inflammatoires élevés dans le sang».

Cependant, l’American College of Cardiology affirme que les effets spécifiques de la covid-19 sur le système cardiovasculaire ne sont toujours pas clairs.

Bien qu’il reconnaisse qu ‘”il a été fait état de lésions cardiaques aiguës, d’arythmies, d’hypotension, de tachycardie et d’une proportion élevée de maladies cardiovasculaires simultanées chez des personnes infectées, en particulier celles nécessitant des soins plus intensifs”, explique l’organisation.

Cette entité recommande que les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires soient vaccinées contre d’autres infections respiratoires pour éviter d’en contracter en même temps que le coronavirus.

L’asthme

Certains experts soutiennent également que les infections respiratoires, telles que le coronavirus, peuvent déclencher des symptômes d’asthme.

Asthma UK conseille à ceux qui sont préoccupés par le virus de prendre un certain nombre de mesures pour contrôler leur asthme.

Il s’agit notamment d’appliquer la dose prescrite de l’inhalateur préventif quotidiennement, pour aider à réduire le risque d’une crise d’asthme causée par tout virus respiratoire, y compris le coronavirus.

Le cancer

Les traitements contre le cancer affaiblissent souvent le système immunitaire des patients, même longtemps après leur départ.

L’American Cancer Society cite des médecins qui recommandent que ces patients soient “Extra prudent” pour éviter d’être infecté par le coronavirus.

“Nous pensons que les patients atteints de tumeurs hématologiques présenteront le risque le plus élevé … également, les patients sous chimiothérapie active et les patients transplantés de moelle osseuse”, a déclaré le Dr Steve Pergam, du Cancer Research Center à l’American Society, de cette maladie. .

