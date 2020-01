Patricia Urquiola, durabilité dans la conception des drapeaux | En vedette

C’est l’un des grands noms du design au niveau international et avec plus de 30 ans de brillante carrière, Patricia Urquiola se concentre désormais sur la durabilité de vos meubles, sur les objets du quotidien avec lesquels nous vivons et qui, au-delà de sa beauté ou utilité, ils ont une histoire derrière.

De la peau de pomme, impossible à distinguer du cuir traditionnel pour les chaises, des tapis tissés avec des restes d’aloès et de soie, des tuyaux recouverts de restes de marbre transformés en vases ou des polymères recyclables pour les sièges d’extérieur, les matériaux utilisés par Urguiola ( Oviedo, 1961) sont infinis.