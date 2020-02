Pau Gasol poursuit sa reprise, avec l’illusion de contribuer à Tokyo 2020 | Sports pratiques

Pau Gasol continue de se remettre de la blessure qu’il a subie au pied gauche, avec l’illusion de pouvoir être avec l’équipe espagnole dans le Jeux de Tokyo 2020 et de pouvoir dire au revoir au basket professionnel avec une dernière saison.

Dans une interview avec David Villafranca (Agence EFE), le pivot espagnol évoque sa possible présence à Tokyo. “Une chose est d’atteindre le sommet et une autre en mesure de contribuer. Ce sont des choses différentes. Si cela arrivait, espérons-le, cela prendrait un an et trois ou quatre mois sans compétition. C’est beaucoup de temps”.

Par conséquent, précise que “premièrement, le corps d’endurance et que la lésion a guéri. Ensuite, travaillez et ayez suffisamment de temps pour prendre du rythme, des sensations et une bonne forme pour contribuer, je ne dis pas de manière significative, mais qualitative. “Un processus dans lequel il exprime sa gratitude” à la Fédération, Sergio (Scariolo) et Jorge (Garbajosa) pour le soutien qu’ils m’apportent et pour leur désir de faire partie de l’équipe. “

Récupération

Quant à l’état de sa récupération, le joueur catalan explique qu’il a fait “un traitement cellulaire fin décembre pour améliorer mes chances de récupération. Et maintenant la rééducation se déroule lentement, essayant de faire le pied, sans la précipitation et la pression d’être en équipe, récupérer: lui donner plus de temps, prendre soin de lui. J’espère que tout se passe bien et que je pourrai bientôt récupérer. “

En fait, il a déjà quitté les béquilles «il n’y a pas longtemps», il «met donc progressivement du poids sur la botte orthopédique et passe déjà à des chaussures normales».

“Fin mars, j’aurai des tests qui me diront si nous continuons sur la bonne voie ou si nous sommes même très près de commencer à faire des choses sur la piste”, confie Gasol.

Pau Gasol reconnaît que la possibilité de retrait “est là aussi”, non seulement pour des raisons de santé mais “car cet été je rencontrerai 40 ressorts, qui ne sont pas rares. Je comprends que tôt ou tard, que ce soit cet été, la saison qui il vient, ou dans un autre, mon retrait est inévitable. ”

Un la saison dernière

Mais, le joueur de l’équipe espagnole affirme qu’il espère que ce n’est pas déjà, c’est-à-dire que “le pied récupère et peut me permettre de jouer un peu plus, nous verrons combien de plus, et profiterons d’un dernier championnat, d’une dernière saison”.

Et le joueur de Barcelone n’exclut pas un an dernier en NBA. “Je veux en avoir beaucoup, mais j’essaie d’aller lentement, sans créer d’attentes qu’au cours des deux dernières saisons car je m’étais aussi créé moi-même … Les objectifs doivent être beaucoup plus à court terme”, dit-il.

Pau évite également de parler de son avenir en dehors du basket-ball professionnel, car il reconnaît qu’il “se prépare au moment de tourner la page depuis des années et que vous le prenez avec un certain naturel. Bien sûr, cela vous afflige: ce n’est pas une période facile. Il va beaucoup me manquer. “

Ce qui est clair, c’est qu’une fois à la retraite, sa vie continuera d’être “étroitement liée au sport en général, au basket-ball en particulier, et aussi au monde de la santé et des enfants”, une question dans laquelle il mentionne le travail “si important”. “ce qui est fait par la Fondation Gasol,” pour inverser la direction que l’obésité infantile a prise. Pour moi, l’interaction avec les enfants me revitalise, m’inspire, surtout quand je peux avoir un impact spécial. ”

À propos de sa candidature à la commission des athlètes du COJe, note que “pouvoir participer à la croissance et à l’évolution du CIO et des Jeux Olympiques, tout en défendant les droits et les intérêts des athlètes, m’a toujours intéressé.

practicodeporte@efe.com