Paula Guerrero, footballeuse et biologiste, demande de la patience car le vaccin prendra | PracticoDeporte

La joueuse de football valencienne Paula Guerrero, diplômé en Biologie moléculaire aux États-Unis et un étudiant en biochimie et sciences biomédicales, a déclaré que la société doit supposer que jusqu’à un an “au minimum“le fonctionnement du COVID-19.

Guerrero a ajouté, dans une interview téléphonique avec EFE, que jusque-là il n’y aura pas de vaccin pour le combattre et que les scientifiques connaissaient “très peu” du virus.

De chez lui Estivella (València), la biologiste et footballeuse de 23 ans a reconnu qu’en dehors de son travail quotidien pour rester en forme au cas où la compétition reprendrait Première Iberdrola, passe du temps à lire des articles scientifiques sur le coronavirus.

Par conséquent, Guerrero a demandé de la patience après avoir détecté que «les gens sont quelque chose» afin de trouver rapidement un vaccin.

“En tant que scientifique, j’aime lire de nouvelles choses sur le virus. Nous ne savions presque rien, mais peu à peu nous savons des choses qui nous aident beaucoup à trouver le vaccin, même si j’ai l’impression que les gens croient qu’il sera obtenu du jour au lendemain. un autre “, a expliqué le footballeur valencien.

“Au moins un an”

“C’est peut-être parce que les gens ne sont pas informés, mais ils devraient savoir que trouver un vaccin prend beaucoup de temps. Dans au moins un an, il ne sera pas possible de comprendre comment fonctionne le virus, car il n’est pas aujourd’hui comme on le pensait à l’origine “, a ajouté Guerrero, qui est sûr qu’il échappera à l’isolement.

L’athlète est à Valence troisième de Biochimie et sciences biomédicales après avoir obtenu son diplôme en biologie moléculaire en 2018 aux États-Unis.

Là, elle a voyagé avec une bourse d’une université américaine et a combiné le football et les études pendant deux ans et demi, et a donc expliqué que l’expérience qu’elle avait dans un laboratoire la rendait très prudent.

“J’ai travaillé dans un laboratoire et vérifié le temps nécessaire pour tout faire. Une chose est de la théorie et une autre de la pratique. Pour s’assurer qu’une expérience s’est bien déroulée et qu’elle n’a pas été résolue, vous devez la répéter plusieurs fois et cela prend du temps. “, a déclaré le joueur, qui a souligné l’importance d’exclure tout effet secondaire.

“Il y a une chose au sujet de la science que les gens ne comprennent pas et c’est que cela prend beaucoup de temps”, a déclaré Guerrero, qui a précisé que “de nombreux scientifiques ont quitté d’autres projets pour se concentrer sur le virus” et que même si des progrès sont réalisés “aussi vite que Il se peut, les résultats ne peuvent pas être immédiats“

Le football, votre priorité

Guerrero a déclaré que même s’il ne lui restait qu’un seul cours pour terminer ses études universitaires, sa priorité pendant qu’il pourrait être le football.

“Je ne me vois à aucun moment quitter le football. Jusqu’à ce que le corps me quitte, je vais combiner les deux choses. Dans le football, je donnerai tout ce que je peux, puis je me concentrerai sur la science “, a-t-il déclaré.

Concernant la situation de la première Iberdrola, Guerrero a assuré qu’il lui serait rare d’atteindre la permanence sans jouer si finalement la Fédération royale espagnole de football (RFEF) termine la saison sans baisses, mais a expliqué qu’il comprend que dans cette crise due au coronavirus, des «décisions exceptionnelles» peuvent être prises.

«La situation dans laquelle nous nous trouvions à la fin de la saison était très délicate. Nous étions sur le point de nous sauver de la relégation et le lendemain, c’était avec le Sporting Huelva, qui est juste l’équipe que nous avons devant nous. Il serait rare d’obtenir la permanence sans jouer et nous ne savons pas ce qu’ils décideront. Nous devons attendre “, a déclaré Guerrero EFE dans une conversation téléphonique.

Le footballeur de Valence, avant-dernier dans le tableau, a souligné qu’en cas de reprise de la compétition, il lutterait contre la permanence “avec ongles et dents“Mais que la décision finale n’est pas entre ses mains et” qu’il y a toujours quelqu’un qui ne serait pas content, quoi qu’il en soit “.

