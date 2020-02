Paula Ruiz et María de Valdés, à l’Open Water pré-olympique | Sports pratiques

Nageurs espagnols Paula Ruiz et María de Valdés se sont qualifiés ce samedi pour Pré-olympique d’eau libre de Fukuoka-Japon, le 30 mai, à la recherche de Tokyo 2020, après avoir remporté la place dans la préba de Doha (Qatar) qui a été dure avec 17,5 degrés de température et néoprène obligatoire

Il y avait deux places pour les quatre ressortissants. Le troisième espagnol était le junior Maria Claro, qui a évidemment d’autres objectifs cette année, et le combattant toujours Maria Vilas.

Le niveau de l’espagnol a été très élevé compte tenu de l’histoire des six premières places: Beck (ALE), Cunha (BRA), Van Rouwendaal (HOL), Bridi (ITA), Anderson (USA) et Bruni (ITA) , rapporte la Fédération royale espagnole de natation (RFEN).

La course a eu un extrême difficulté. Non seulement à cause des conditions extérieures, mais aussi à cause de la stratégie de concurrence elle-même. Chaque pays a ses intérêts qui, confrontés aux vôtres, compliquent à l’extrême la situation. Dans ce cas, en plus, c’était un “mini championnat d’Espagne” au pouvoir. Comme si cela ne suffisait pas, le grand groupe d’une trentaine d’unités ne s’est rompu qu’à la fin et Paula Ruiz le premier espagnol et devant elle – le plus important – seulement trois nageurs qui participeront à la pré-olympique (deux d’entre eux anglais en plus) puisque les autres viennent de pays classés.

L’Espagnole était 16e avec un temps de 1h.57.17: 3 devant entre autres la Hongroise Anna Olasz, olympique à Rio et médaillée d’argent en 25km à Kazan 2015. C’était un peu plus de 36 secondes de la tête. L’autre espagnol – déjà pré-olympique – était un autre andalou, Maria de Valdés, le 29 avec un temps de 1h.59.12: 9.

María Claro, championne d’Europe Junior et sans aucune pression, a terminé 36e avec 2h.02.35: 4 et María Vilas 43e avec 2h.06.52: 0.

Test masculin

Chez les hommes, deux Espagnols à Liza. Alberto Martinez, déjà olympique, dans un premier grand test avec les grands de cette 2020. Et Guillem Pujol, également en quête de sensations dans une grande compétition internationale. Alberto a terminé 24e avec 1.50.08: 4 à 21 secondes derrière le vainqueur, le Français Marc-Antoine Olivier, bien qu’il ait été dans les premières unités pendant une grande partie de la course, et Guillem 39e avec 1h.50.16: 0.

Une énorme équipe de 50 à 60 unités sur les 82 inscrits a atteint l’objectif, mais le niveau était élevé car il y avait beaucoup de nageurs des pays dominants, car il s’agit de l’étape la plus élevée du circuit mondial. Premier contact pour les Espagnols en cette année olympique.

