Pays, voyageurs et aéroports concernés par la restriction d’entrée en provenance d’Europe

(CNN) – Les États-Unis se préparent à mettre en œuvre un autre ensemble de restrictions d’entrée sévères alors que l’administration Donald Trump se débat avec la manière dont la pandémie de coronavirus doit être gérée: à partir de minuit ce vendredi, elle ne permettra pas l’entrée de dizaines de voyageurs Les pays européens détourneront les vols et soumettront des milliers de passagers à des examens médicaux.

À 23 h 59 Ce vendredi, les restrictions d’entrée entreront en vigueur pour une grande partie de l’Europe, et une inspection supplémentaire sera lancée à l’aéroport.

Lors de son discours de mercredi soir, Trump a déclaré aux téléspectateurs: “Nous avons vu beaucoup moins de cas de virus aux États-Unis qu’en Europe”, qualifiant la pandémie de “virus étranger”, malgré l’augmentation des cas de communauté se propage dans le pays.

La plupart des étrangers qui se trouvaient dans l’espace Schengen européen (26 pays allant de l’Islande à la Grèce) au cours des 14 derniers jours ne pourront pas entrer aux États-Unis. Les citoyens américains, les résidents permanents, certains membres de la famille et d’autres groupes sont exemptés de l’interdiction d’entrée, mais seront confrontés à des contrôles de santé et des restrictions supplémentaires à leur arrivée.

Jeudi, le vice-président Mike Pence a déclaré à CNN que les Américains de retour seront acheminés par 13 aéroports différents.

“Ils seront évalués, puis nous demanderons à tous les résidents américains et légaux qui reviennent aux États-Unis d’être mis en quarantaine pendant 14 jours”, a indiqué Pence.

Des sources ont déclaré à CNN que les voyageurs en provenance d’Europe seront détournés vers l’un des aéroports désignés pour examiner les passagers en provenance de Chine et d’Iran. L’extension du nombre d’aéroports est en cours de discussion, mais dépendra de la capacité des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (CDC), selon deux sources proches des plans.

À l’heure actuelle, les aéroports où les meilleurs examens de santé sont disponibles sont: l’aéroport international John F. Kennedy, l’aéroport international de Chicago O’Hare, l’aéroport international de San Francisco, l’aéroport international de Seattle-Tacoma, l’aéroport international Daniel K. Inouye, l’aéroport Los Angeles International, Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport, Washington-Dulles International Airport, Newark Liberty International Airport, Dallas / Fort Worth International Airport et Detroit Metropolitan Airport.

Le Département de la sécurité intérieure (DHS) est “prêt”, a déclaré une source, mais l’administration doit examiner le trafic, parler aux compagnies aériennes et s’assurer que le CDC est correctement localisé et équilibré. “C’est le défi du moment”, a expliqué la source.

Certaines compagnies aériennes ont déjà commencé à annuler des vols à destination et en provenance de l’Europe en raison de la baisse de la demande.

Un porte-parole du DHS a déclaré à CNN jeudi que le gouvernement américain Il voit plusieurs pays du continent européen comme la plus grande menace pour le coronavirus, ajoutant que l’administration Trump n’a pas de telles préoccupations au sujet du Royaume-Uni. Le DHS a déclaré à CNN qu’ils connaissaient l’histoire du voyage, avec de nombreuses personnes manquant dans certains de ces pays européens, ce qui rend difficile le suivi de leurs mouvements.

Lors d’une réunion de presse jeudi après-midi, Trump a assuré qu’il n’était pas préoccupé par le Royaume-Uni, car selon lui, il a des “frontières très fortes”.

Début février, les États-Unis ont commencé à appliquer des restrictions de voyage strictes afin de contenir l’épidémie de coronavirus. La plupart des étrangers qui ont visité la Chine dans les 14 jours précédant leur arrivée aux États-Unis se voient refuser l’entrée. Cela a été élargi pour inclure l’Iran au début du mois.

Le secrétaire à la sécurité intérieure par intérim, Chad Wolf, a détourné tous les vols à destination des États-Unis. Ils transportaient des personnes récemment en Chine ou en Iran pour rejoindre l’un des aéroports du pays où le CDC et le DHS ont concentré leurs ressources en santé publique. Les restrictions imposées à divers pays européens devraient fonctionner de la même manière que celles qui existent déjà, a déclaré un responsable américain à CNN.

Les compagnies aériennes devraient examiner les voyageurs avant de prendre l’avion afin de déterminer s’ils seront autorisés à entrer aux États-Unis. Si un voyageur figurant sur la liste des restrictions d’entrée arrive, le bureau des douanes et de la protection des frontières peut refuser l’entrée et la renvoyer dans son pays d’origine.

Jusqu’au 10 mars, le bureau des douanes et de la protection des frontières a refusé l’entrée à 15 personnes arrivées dans les aéroports américains, selon des données obtenues par CNN.

Les inquiétudes concernant les voyages en provenance d’Europe ont augmenté à mesure que le nombre de cas de coronavirus augmente, en particulier en Italie. L’Espace Schengen compte le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19 en dehors de la Chine, selon la Maison Blanche.

Le sous-secrétaire par intérim pour la sécurité intérieure, Ken Cuccinelli, a rapporté mercredi que l’Europe présente un “problème unique” car l’espace Schengen, qui permet la libre circulation dans la plupart des pays de l’Union européenne, crée une région dans laquelle ” ils n’ont pas de frontières pour voyager. » Il s’est demandé s’il était “logique” de traiter l’Italie comme une entité unitaire.

L’Italie fait partie des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus. Mercredi après-midi, plus de 800 personnes étaient mortes dans le pays après être tombées malades du virus, et plus de 12 000 personnes avaient été diagnostiquées avec la maladie. Cela représente un bond de plus de 2 300 cas pour le seul mercredi.

