L’actrice espagnole Paz Vega estime que le cinéma américain “est de plus en plus inclusif” avec le monde latin, quelque chose qui est “un reflet de la société d’aujourd’hui et de ce qui se passe”.

“Le latin et les minorités aux États-Unis, peu à peu, ne sont plus des minorités à égalité, et cela se reflétera également de plus en plus dans le cinéma et les arts”, a déclaré Vega dans des déclarations à Efe. pendant le festival du film de Cana Dorada, en République Dominicaine.