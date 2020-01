Pearl Jam reviendra avec un nouvel album après son “Lightning Bolt” 2013 | La culture

Le groupe Pearl Jam, qui n’a pas sorti d’album studio depuis 2013, a confirmé aujourd’hui qu’il reviendrait en musique cette année avec un nouvel album, “Gigaton”, qui sortira le 27 mars et dont le premier single “Dance of the Clairvoyants” “sera disponible dans les prochaines semaines.

“Gigaton” sera la première œuvre du groupe depuis “Lightning Bolt”, qui a été mis en vente le 15 octobre 2013 comme le dixième record du groupe de rock à succès né dans le nord-ouest des États-Unis dans les années 90 et toujours en activité