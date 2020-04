Pédalez ce mardi avec Carlos Coloma, Isabel Quevedo et Mikel Zabala | PracticoDeporte

Carlos Coloma, bronze en VTT aux Jeux de Rio 2016, Mikel Zabala, L’entraîneur de l’équipe Movistar et Isabel Quevedo, responsable du projet “ Women in bike ”, donneront une séance d’entraînement cycliste mardi prochain à partir de 19h00.

Il s’agit d’un master class proposé par le Fédération royale espagnole de cyclisme et qu’il sera soutenu par trois athlètes qui connaissent et connaissent toutes les astuces du vélo et du cyclisme.

Ainsi, ils invitent tout le monde à cette activité, qui peut être suivie par les différents réseaux sociaux de la fédération elle-même et qui se concentrera sur l’apprentissage de la pratique du roller depuis chez soi selon les directives et l’expérience d’un bronze olympique et également l’un des experts les plus renommés de la formation Espagne.

Coloma, une référence dans le cyclisme espagnol

Carlos Coloma était l’un des athlètes qui a fermé la table des médailles espagnoles Jeux de Rio, dans une grande course qui s’est déroulée le dernier jour de compétition de cette épreuve olympique qui s’est déroulée au Brésil. À une époque où la célébration de Tokyo 2020 il est toujours bon de se souvenir de cet après-midi de gloire avec le protagoniste.

La session s’adressera aux hommes et aux femmes et conviendra à tous les niveaux. En temps de coronavirus et confinement, il est temps de pédaler à la maison et il n’y a pas de meilleur moyen que de le faire avec trois experts dans le domaine qui peuvent partager leurs expériences ainsi que fournir des conseils et de l’aide à tous ceux qui veulent sortir vélo et que, pour le moment, ils ne peuvent pas sortir.

Il reste à voir si à partir du samedi 2 mai prochain, vous pourrez également commencer à faire du vélo à l’extérieur de la maison.

Dans ce lien, vous pouvez suivre la formation dirigée.

Practicodeporte@efe.com