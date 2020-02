Pedro Almodóvar: “L’absence de marché chez les artistes me manque” | Culture et divertissement

C’est la quatrième fois que Pedro Almodóvar se rend à l’Óscar, à cette occasion “plus calme que jamais” avec son film le plus personnel, une histoire semi-autobiographique pleine de références et de souvenirs propres, qui se réveille également à son retour aux prix les plus célèbres du cinéma

“Le premier souvenir que j’ai eu à mon arrivée est lié à l’hôtel, nous sommes revenus au premier où nous étions lorsque” les femmes au bord de la dépression nerveuse “et même l’odeur des chambres est la même qu’en 1989”, a expliqué Almodóvar dans une interview. avec Efe, quelques heures avant de savoir si “Pain and Glory” livrera sa troisième statuette en or.