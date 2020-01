Pedro Duque: Nous ne pouvons pas continuer encore une minute avec des investissements insuffisants | La société

Le ministre des Sciences et de l’Innovation, Pedro Duque, a déclaré vendredi à Bilbao que “nous ne pouvons pas continuer encore une minute avec des investissements légers insuffisants et donner lieu à une énorme hémorragie de notre talent vers d’autres pays où nos plus brillants les jeunes contribuent à leur richesse future. “

Duke a fait cette déclaration lors de son discours à l’occasion de la commémoration du 125e anniversaire de l’Académie des sciences médicales de Bilbao, où il était accompagné du maire de Bilbao, Juan María Aburto; le ministre de la Santé, Nekane Murga; le recteur de l’UPV / EHU, Nekane Balluerka; et plus de 350 invités.