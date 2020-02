Pedro Duque s’engage à n’augmenter que la R & D & I non financière | En vedette

Le ministre des Sciences, Pedro Duque, a demandé un accord social et politique à moyen terme pour accroître “l’investissement dans la science et l’innovation” de manière soutenue et inégale et s’est engagé à n’augmenter que les éléments non financiers et non les crédits, qui verra leur poids relatif réduit.

C’est ce qu’a déclaré Duke à la commission de la science, de l’innovation et des universités du Congrès, où il a indiqué qu’il était urgent d’approuver certains budgets pour 2020: “Je demande ici le soutien de tous les groupes pour prioriser les investissements dans la science et l’innovation”.