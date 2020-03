Pedro, guéri de COVID-19: “Je l’ai attrapé lors d’un dîner où la moitié a été infectée” | Couverture

Dans une demi-heure, Pedro Alfaro peut quitter la pièce dans laquelle il est hospitalisé depuis huit jours. Il vient de sortir d’un coronavirus qu’il a attrapé il y a vingt jours lors d’un dîner pour douze parents dont la moitié était déjà infectée par une maladie qui, selon lui, “change le monde tel que nous le connaissons”.

Pedro a eu 40 ans ce mardi à l’hôpital Ramón y Cajal entouré de manteaux blancs et verts, des toilettes “impressionnantes” qui l’ont conduit à un gâteau. Et de son colocataire, un autre patient de Covid-19 qui, dit-il, va bien, parce que c’était «la chambre la plus calme de toutes».

De cette pièce, il a parlé à EFE ce mercredi peu de temps avant de sortir pour retourner dans sa maison isolée pendant deux semaines de plus. “Ils m’ont prévenu qu’ils venaient pour moi et je dois juste me changer et partir, sans hâte mais sans pause”, dit-il soulagé avant de prendre une photo, souriant et toujours en robe de chambre, pour illustrer cet article.

Les premiers symptômes, il se souvient calmement et pensivement au téléphone, il a remarqué le 4 mars, cinq jours après avoir partagé une table avec onze autres personnes lors d’un dîner où ils en ont attrapé six.

C’est le début de l’épidémie en Espagne – il n’y a eu que 200 cas signalés – bien que lui, pensant qu’il pourrait s’agir du virus, s’est isolé de ses quatre enfants et de sa femme, Agustina. “La population n’était pas encore très consciente”, mais Pedro a agi rapidement. “Je suis entré dans une pièce séparée avec une salle de bain”, se souvient-il, et il y est resté avec “beaucoup de patience”, dit-il, de sa famille. À présent, tout le monde est en bonne santé.

Au début, il avait “un mauvais corps et de la fièvre”, mais il y avait quelque chose qui l’a averti que ce n’était pas une maladie connue. Il a rapidement perdu son odorat. “C’est quelque chose qui n’a pas été discuté et j’ai regardé sur Internet pour voir si c’était un symptôme, j’ai déjà remarqué que ce n’était pas un virus comme la grippe.” C’est pourquoi il s’est rendu à l’hôpital Puerta de Hierro, près de Boadilla del Monte, où il vit. Ils l’ont testé et il a été testé positif.

S’il empirait, il devait rentrer et le 11, il remarquait que sa poitrine se pressait et ses poumons se pressaient, alors il a décidé d’aller à Ramón y Cajal parce qu’il avait une connaissance là-bas. Les hygiénistes ont préféré l’hospitaliser car les analyses pouvaient prédire une chute rapide, bien qu’il n’ait finalement pas eu besoin d’un respirateur.

À l’hôpital, elle a eu des pointes de fièvre de 39 degrés et a commencé à appliquer le médicament, ce qui a fait baisser la fièvre et l’a fait disparaître en trois jours.

Ce violoncelliste et consultant, fondateur de Musical Thinkers, ne sait pas combien de personnes atteintes de coronavirus se trouvaient dans son usine, mais il les a devinées. “Il y a des gens qui toussent, à la fin on entend le mur de son voisin”, explique-t-il toujours depuis la pièce.

De ses revenus, il reste avec les médecins et les infirmières. “Il n’y a pas assez de mots pour les remercier du dévouement dont ils ont fait preuve pendant tout ce temps. C’était très agréable que le personnel de santé se soit présenté avec un gâteau d’anniversaire ce matin-là, c’était un détail pour commencer la journée qui m’a totalement ému.”

Toujours avec sa famille car il n’avait jamais reçu “autant de soutien, autant de signes d’affection”. Parmi de nombreux amis, explique-t-il, ils ont réalisé une vidéo d’une demi-heure pour ses 40 ans. Et il se souviendra toujours de son colocataire car “il tisse un support, souvent silencieux”, avec lequel il souffre autant que vous.

Il dédie une “mention spéciale” à Agustine, qui est restée à la maison en prenant soin de ses enfants avec le souci supplémentaire de la connaître à l’hôpital.

Et il ne veut pas raccrocher sans se souvenir de quelque chose qui l’a aidé: “Je voudrais ajouter une chose. J’ai une sœur qui est religieuse, pratiquement mon âge. J’ai été très soulagée ces jours-ci de l’appeler et de lui parler et de recevoir de nombreuses prières. Cela m’a donné beaucoup de force. “

Parce que, avoue-t-il, se remémorant ces conversations, “il y a eu des moments très difficiles”. “Je n’ai pas craint pour ma vie, mais je me sens très mal et dans ces moments, le soutien a été énorme.”

Peu de temps après avoir quitté l’hôpital et sachant qu’il lui reste encore quelques jours de réclusion, Pedro a hâte de prendre son violoncelle, “d’apprécier son son et son toucher”, et de voir ceux qu’il a laissés à la maison: “Je suis désirée de tout mon cœur” voir ma famille “et pouvoir leur dire qu’ils ont surmonté une maladie qui, dit-il,” change le monde “.

Par María Traspaderne