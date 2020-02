Pedro J. Ramírez annonce “Magas In”, un magazine qui mettra en lumière les réalisations des femmes | En vedette

Le président exécutif et directeur d’El Español, Pedro J. Ramírez, a annoncé le lancement la semaine prochaine du projet “Magas In”, un quotidien qui mettra l’accent sur “la mise en valeur des réalisations des femmes dans le progrès sur la voie de la l’égalité. “

Ramírez a annoncé dans un petit déjeuner informatif le nom de ce nouveau projet éditorial préparé par Miguel Ángel Mellado pour collecter des histoires de “femmes importantes” et se battre pour l’égalité, bien que ce forum se soit concentré sur la présentation d’Invertia, le journal L’économie espagnole, qui sera “un milieu serein et pondéré, mais en même temps très brillant et incisif”, en ouverture mais aussi avec un modèle d’abonnement.