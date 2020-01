Pedro Martínez et Mario Vilela passent la phase précédente de l’Open d’Australie | Sports pratiques

Joueurs de tennis espagnols Pedro Martínez et Mario Vilela ils ont passé avec succès la phase précédente de l’Open d’Australie et sont déjà des joueurs à part entière du premier Grand Chelem de la saison, rendez-vous qui commence ce matin du dimanche au lundi Melbourne et impliqué dans la controverse sur les problèmes que la fumée est causée par les incendies qui ravagent l’Australie.

Le susmentionné Martínez Portero, qui n’a pas cédé de set dans les trois matches, l’a absolument atteint. Il a été classé au-dessus Julian Lenz lors de sa première réunion, des Péruviens Cannes dans son deuxième duel et vétéran Lukas Rosol en finale

En ce qui concerne Vilela, le vétéran français s’est vu imposer Nicolas Mahut au premier tour, à l’Argentine Facundo Bagnis dans le second, pour certifier son classement au tirage au sort final contre le Français Mathias Bourgue

Défaite d’Arruabarrena et Parrizas

Les deux ont été les seuls joueurs nationaux – sur les 14 qui ont commencé – qui ont réussi à surmonter cette phase précédente. Lara Arruabarrena et Nuria Parrizas, parmi les femmes, a été la dernière à tomber et n’a plus le prix d’être dès lundi prochain pour disputer ce premier Grand Chelem de la saison.

Quant aux matches du premier tour du tournoi auxquels Martinez et Vilela devront faire face, ils n’ont pas eu la même chance. Alors que le premier les verra avant l’allemand Koepfer, un joueur abordable, le second aura une première très exigeante contre le Russe Karen Khachanov, qui commence comme le 16e favori.

Ils représenteront donc un total de 16 joueurs de tennis espagnols ceux qui commencent cet Open d’Australie; 12 le feront dans la catégorie masculine, tandis que 4 seront des femmes.

