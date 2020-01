Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, se rendra ce jeudi matin dans les zones touchées par la tempête “Gloria”, comme le rapporte le secrétaire d’Etat à la Communication dans un communiqué de presse.

Pedro Sánchez se rendra d’abord en Catalogne, à 10 heures, où il survolera la région du Maresme et le delta de l’Èbre; et, plus tard, il se déplacera vers les îles Baléares où il survolera les environs de Cala Rajada, dans la municipalité majorquine de Capdepera.