Pembroke Pines – . Miami Coronavirus Testing Center toujours actif (51)

Le centre de test CB Coronavirus

Smith Park à Pembroke Pines continue de recevoir des dizaines de personnes qui se rassemblent

les exigences relatives au test à effectuer. Autorités aujourd’hui

La santé a insisté pour que personne ne puisse aller à cet endroit.

Les exigences incluent toute personne de responsabilité principale, comme les pompiers, la police ou les personnes qui travaillent spécifiquement dans les hôpitaux dans les domaines de santé nécessaires.

Si vous rencontrez un ou plusieurs de ces

exigences, vous devez appeler pour un rendez-vous la veille au 9542764680: Be

avoir un pompier, un officier de police, un médecin, une infirmière ou autre, tousser, avoir mal à la gorge et

fièvre de 65 ans ou plus et présentant des symptômes

Une autre exigence est d’avoir voyagé dans des endroits

lieux internationaux ou nationaux où il y a eu une forte incidence de

couronne de virus.

