Pepperell prend le commandement de Dubaï | Réseaux sociaux sportifs

L’Anglais Eddie Pepperell a été placé ce vendredi à la tête du Dubai Desert Classic, tournoi du circuit de golf européen disputé au Emirates club, après avoir délivré une carte de 67 coups (5 sous le par9) le deuxième jour.

Après avoir été incapable de surmonter la coupe lors de ses deux tournois précédents (Johannesburg et Abu Dhabi), Pepperell a signé sept birdies vendredi pour que deux bogeys montent à la première place et mènent le trio composé de Bryato DeChambeau, le sud-africain Dean Burmester et le suédois Robert Karlsson.