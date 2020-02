Pericay: “Rivera n’avait pas de contrepoids à proximité, il l’a fait et défait” | En vedette

Xavier Pericay, fondateur et membre de la Direction des citoyens jusqu’en juillet dernier, considère que l’un des problèmes qui ont contribué au “coup” électoral de novembre est que son chef d’alors, Albert Rivera, “n’avait pas de contrepoids à proximité, il l’a fait et défait ce qu’il pensait. “

“Il n’avait pas de groupe de personnes qui s’opposeraient à lui, ce dont a besoin un leader politique”, mais il s’est entouré d’une équipe qui “corroborait ce qu’il a dit”, et quand la stratégie des citoyens “a commencé à dérailler”, quelqu’un a dû arrêter le train, et personne ne l’a arrêté “, a-t-il déclaré à Efe Pericay, qui publie lundi les mémoires sur ses années au sein de l’exécutif de Citizens et en tant que porte-parole du parti aux Baléares.