Perich et le pouvoir transformateur de l’humour, dans une large rétrospective sur Born | Culture et divertissement

Le Born Center of Culture and Memory of Barcelona affirme à travers une large rétrospective du caricaturiste Jaume Perich “le pouvoir transformateur” de l’humour “, a déclaré le commissaire, également le caricaturiste Jaume Capdevila ‘Kap’, dans la présentation de l’exposition.

Sous le titre “Perich 1941-1995. Humour aux yeux de chat”, l’exposition, qui peut être visitée de demain jeudi au 16 août, contextualise le travail de l’humoriste graphique à travers 150 de ses dessins et découvre des facettes inconnues, “en le plaçant dans la tradition satirique catalane et en montrant également le travail d’autres auteurs, d’Apel·les Mestres ou Opisso à Cesc, Gin, Ivà ou Muntañola”.