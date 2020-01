Personne n’arrête Carolina Marín; victoire écrasante en demi-finale d’Indonésie | Sports pratiques

Carolina Marin a commencé 2020 de la meilleure façon possible, quelque chose qui se voit jour après jour dans le Maîtres indonésiens, un tournoi dans lequel il est déjà en grande finale après avoir écrasé en demi-finale le chinois Bingjiao He.

La joueuse de Huelva organise l’un de ses meilleurs tournois dans le pays asiatique depuis le retour de sa blessure, et cela montre qu’elle est déjà déterminée à cet événement historique Tokyo 2020 pour lequel il se prépare depuis sa victoire à Rio 2016.

En Indonésie, il a dépassé des rivaux importants tels que les Japonais Okuhara, et ce samedi a fait de même avec He, numéro 7 du classement mondial et l’un des meilleurs joueurs du monde et qui se bat toujours pour ces grands trophées.

Fabuleux premier set

Marin a gagné en moins d’une heure après un match où il y a eu deux sets totalement différents. Dans le premier, la Chine n’est presque jamais apparue, dépassée par une excellente version du triple champion du monde. En un clin d’œil, La Caroline a clôturé ce premier trimestre par 21-11.

Il a changé l’image dans le deuxième set parce qu’il a élevé son niveau et équilibré le jeu. L’Espagnol était toujours en avance, mais avec des avantages très courts, au point que le match était égalisé dans les 19-19 décisifs, et c’est là que l’expérience dans ce type de duels de Marin C’était décisif. Il a marqué les deux prochains buts et certifié sa qualification pour la finale du Masters indonésien.

En elle affrontera le vainqueur du match qui jouera ce même samedi matin le Thaïlandais Intanon et la chine Wang.

