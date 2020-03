Personnes aidant des étrangers pendant la pandémie de coronavirus

La solidarité de Gasol et Nadal avec le coronavirus 2:12

Londres (.) – Éloignement social, auto-isolement, achats de panique – il n’y a pas beaucoup de raisons de se réjouir en ce moment.

Le Royaume-Uni est devenu le dernier pays à restreindre les mouvements de population en raison du coronavirus lundi. Le Premier ministre Boris Johnson a interdit aux gens de quitter leur domicile, sauf pour des raisons “très limitées”.

Mais les nouvelles mesures ont également inspiré de nombreuses personnes à aider dans leurs communautés, et les médias sociaux regorgent d’offres d’aide et de soutien pour les personnes dans le besoin et les travailleurs de première ligne.

Plus d’un demi-million de personnes ont répondu à l’appel du gouvernement britannique à se porter volontaire pour le National Health Service (NHS), a déclaré jeudi le secrétaire à la Santé du pays, Matt Hancock. Le gouvernement s’attend à ce que 250 000 personnes s’enregistrent.

Loin des images de supermarchés avec des étagères vides et des combats de boxe, les groupes et les individus réfléchis font de leur mieux pour essayer de faire la différence.

Ravinder Singh, fondateur et directeur de Khalsa Aid, une organisation internationale d’aide humanitaire, a distribué de la nourriture aux hôpitaux de Londres et de Slough, dans le sud-est de l’Angleterre, avec l’aide de 25 bénévoles.

LIRE: Les visages des agents de santé luttant contre le coronavirus dans le monde

L’organisme de bienfaisance a livré des aliments punjabi, tels que des samoussas et des aloo tikki, et d’autres produits d’épicerie, tels que des pizzas, et des aliments de base, tels que de l’eau, aux infirmières, aux médecins et aux travailleurs de divers hôpitaux.

La plupart des aliments ont été donnés par des restaurants, a déclaré Singh à ..

Jusqu’à présent, ils ont livré de la nourriture et de l’eau aux hôpitaux de Northwick Park, Watford, Wexham, St Mary’s, St George’s et Charing Cross et leur objectif est de soutenir davantage, en dehors de Londres dans les semaines à venir.

La réponse a été “absolument fantastique”, a déclaré Singh, ajoutant que le personnel médical avait apprécié recevoir les fournitures supplémentaires.

L’organisme de bienfaisance a livré 35 boîtes de tomates, 80 miches de pain et 100 kilogrammes de légumes au NHS et aux infirmières de service.

“Ils se mettent en danger et je pense qu’il est temps que nous les reconnaissions comme des héros”, a déclaré Singh.

Charlotte Bredael, 18 ans, de Newcastle, dans le nord-ouest de l’Angleterre, dirige une petite entreprise où elle assiste à des fêtes d’enfants et à des événements déguisés en princesse.

Bredael a vu des publications sur Facebook de parents dont les enfants ont été dévastés parce que leurs voyages prévus à Disneyland ont été annulés.

“Je pensais que si les enfants ne pouvaient pas rencontrer une princesse à Disney World, ce serait peut-être un peu mieux pour eux s’ils pouvaient avoir une vidéo d’une princesse”, a-t-il déclaré à ..

Les écoles du Royaume-Uni ont appris la semaine dernière qu’elles fermeraient pour la plupart des enfants, à l’exception de ceux dont les parents sont des «travailleurs clés».

Bredael crée des vidéos de chez elle déguisées en princesse Disney pour tout enfant déprimé.

“J’ai reçu des messages de parents disant qu’ils ont fait la journée de leurs enfants, ce qui fait de moi la journée”, a-t-il déclaré à ..

Bredael a tourné 20 vidéos et espère en filmer plus.

Elle a ajouté: “Cela rend les enfants vraiment heureux et cela rend également les parents heureux de voir leurs enfants heureux.”

Josh Ezekiel est un étudiant de troisième année en génie chimique à l’Université de Bath. Une fois son université fermée, plus tôt ce mois-ci, Ezequiel a offert ses services en tant que tuteur à distance en mathématiques, physique et chimie, dans le but de prioriser ceux “avec des moyens financiers limités”.

Quelques jours plus tard, Johnson a annoncé que les examens nationaux seraient annulés. Mais Ezekiel a toujours donné des cours particuliers aux étudiants en ligne, gratuitement.

Le joueur de 20 ans a déclaré à .: “J’ai la chance parce que je fais des recherches et que cela se fait avec un logiciel de modélisation afin que je puisse être loin du laboratoire en ce moment.”

Il a ajouté: “Il y avait beaucoup de gens qui m’ont envoyé un texto au départ, mais ensuite les tests ont finalement été annulés et je suis sûr que beaucoup de parents pensaient qu’ils allaient attendre maintenant.”

Jusqu’à l’annonce du gouvernement britannique lundi, Ursula Stone avait fait des bouquets de fleurs et les avait laissés devant les portes de Londres.

Regarde: Solidarité à l’époque du coronavirus: aussi chez les athlètes d’élite

La pierre crée des arrangements à partir de fleurs qui ont été jetées par les supermarchés et autres fournisseurs une fois qu’elles ont atteint leur date d’expiration.

À l’époque, Stone a déclaré à . qu’il espérait que les fleurs “apporteraient un peu de joie à la vie des gens”.

Elle a dû arrêter ses arrangements car des restrictions plus strictes ont été mises en place au Royaume-Uni autour des mouvements sociaux.

.